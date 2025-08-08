Savona: accusato di aver stuprato una ragazza tre anni fa, rintracciato in Senegal e arrestato

E' stato arrestato in Senegal il cittadino senegalese latitante da tre anni, ricercato per una violenza sessuale avvenuta nel luglio 2022 nel Savonese ai danni di una giovane donna. L’uomo, quarantenne, è stato rintracciato nella località di Nguekhokh, vicino alla città di Mbour, grazie a un’operazione condotta dall’unità investigativa dell’Interpol di Dakar, in collaborazione con la Polizia di Stato italiana, la Squadra Mobile di Savona, il Commissariato di Alassio e il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, con il supporto dell’esperto italiano per la sicurezza a Dakar.

L’arresto, avvenuto il 1° agosto 2025, è stato eseguito in forza di un mandato di cattura internazionale emesso il 20 settembre 2022 dal gip di Savona, che aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti dell’uomo. Le indagini condotte nel 2022 avevano portato all’arresto di altri due complici, cittadini italiani, che lavoravano insieme al senegalese presso una discoteca del savonese. I due erano stati arrestati e condannati, mentre il terzo uomo era riuscito a fuggire nel Paese d’origine.

La cattura del latitante è il risultato di una lunga attività investigativa internazionale che ha permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza e di localizzare l’uomo dopo anni di irreperibilità. Sono attualmente in corso le procedure per l’estradizione in Italia, dove dovrà rispondere del reato di violenza sessuale.

