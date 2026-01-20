Savona, riprendono i lavori sull'Aurelia bis: cantiere riaperto entro fine marzo

I lavori dell’Aurelia bis a Savona riprenderanno entro la fine di marzo, con l’affidamento dell’opera alla seconda ditta in graduatoria. Lo ha comunicato Anas nel corso di una riunione convocata per fare il punto sull’infrastruttura, alla presenza dell’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone, del responsabile Anas Liguria Nicola Dinnella e dei sindaci di Savona e delle due Albisole.

“È emersa la piena condivisione sull’urgenza di completare un’opera fondamentale per il territorio – ha dichiarato Giampedrone –. Non è più tollerabile alcun ritardo e Anas ha garantito il massimo impegno per la ripartenza del cantiere entro marzo”.

Nel corso dell’incontro, Anas ha ricostruito l’iter che ha portato alla rescissione del contratto con Ici Costruzioni, dopo il via libera del tribunale. A metà febbraio è previsto l’atto di collaudo che consentirà ad Anas di subentrare formalmente nella gestione del cantiere, anche sotto il profilo della sicurezza e delle manutenzioni necessarie. Successivamente sarà possibile procedere con lo scorrimento della graduatoria, assicurando la ripresa dei lavori nei tempi annunciati.

