Paura in via Prè: materasso a fuoco in un appartamento, 6 intossicati tra cui tre bambini

Pomeriggio di paura nel cuore del centro storico genovese. Un incendio è divampato questo pomeriggio all'interno di un'abitazione in via Prè, mobilitando d'urgenza i soccorsi. Il bilancio è di sei persone trasportate in ospedale per intossicazione da fumo: tra loro ci sono anche tre bambini.

Gli agenti della Polizia Locale sono stati i primi ad arrivare sul posto. Con un intervento tempestivo, sono riusciti a far evacuare gli occupanti dell'appartamento prima che le fiamme, originate secondo le prime ricostruzioni da un materasso, potessero propagarsi al resto della stanza e dell'edificio.

Sul luogo del rogo sono intervenuti i Vigili del Fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza lo stabile, insieme a tre ambulanze e un'automedica del 118. Tutte le sei persone coinvolte sono state trasferite in pronto soccorso in codice giallo; le loro condizioni sono stabili e non risultano in pericolo di vita.

Sono attualmente in corso gli accertamenti dei tecnici dei Vigili del Fuoco per stabilire con esattezza le cause che hanno innescato il fuoco all'interno della camera da letto.

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