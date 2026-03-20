L'assessore Piana a Savignone: "Frane, crisi del commercio e manodopera preoccupazioni principali"
di Gilberto Volpara
Davanti al municipio la consegna dei prodotti tipici del territorio
L'assessore regionale allo sviluppo economico, Alessio Piana, ha incontrato le realtà produttive di Savignone e dintorni alla presenza di vari sindaci della Vallescrivia.
Al centro del focus l'attualità dell'economia. La sintesi dell'esponente della giunta Bucci: "Il problema della frana di Isorelle con un intervento sulla sponda dello Scrivia da un milione e mezzo per ripristinare una viabilità in sicurezza, la crisi del piccolo commercio e la difficoltà nel reperire manodopera qualificato sono state al centro dei nostri ragionamenti. Su quest'ultimo punto, lavoro di concerto con la collega Simona Ferro per dare una svolta a un problema che non riguarda soltanto questo comprensorio".
Davanti al municipio, poi, la fotografia dei prodotti tipici più conosciuti: dallo sciroppo di rose alle formaggette, dai canestrelli alla birra.
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Tags:savignone piana
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