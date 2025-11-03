Sassuolo-Genoa: le formazioni

Con il rebus panchina ancora in corso, il Genoa, guidato dal tandem Criscito-Murgita, deve concentrarsi sul posticipo della decima giornata di Serie A: a Reggio Emilia contro il Sassuolo di Fabio Grosso. Rossoblu reduci dalla sconfitta casalinga contro la Cremonese (che è costata la panchina a Patrick Vieira), si trovano all'ulitmo posto con soli 3 punti in classifica. Ipotesi 4-4-2 con Ekhator e Vitinha davanti, in mezzo probabile il rientro di Frendrup e Thorsby nei titolari con Norton Cuffy e Malinovskyi, dietro linea a quattro formata da Sabelli, Ostigard, Vasquez e Martin. La gara sarà diretta dall’arbitro Ermanno Feliciani della sezione di Teramo. Ad assisterlo come guardalinee Rossi (Rovigo) e Di Monte (Chieti), quarto uomo Di Marco (Ciampino). Al VAR Maresca della sezione di Napoli, AVAR Massa di Imperia.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Genoa:

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso

GENOA (4-4-2): Leali; Sabelli, Ostigard, Vasquez, Martin; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Thorsby; Vitinha; Ekhator. Allenatore: Criscito-Murgita

