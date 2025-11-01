Sassello, ritrovato vivo l’uomo scomparso: era in un fiume, cosciente ma ferito alla testa

Si è conclusa con un lieto fine la lunga e complessa operazione di ricerca dell’uomo di 60 anni scomparso giovedì sera a Sassello. Dopo ore di apprensione, i soccorritori lo hanno ritrovato vivo in una zona boscosa e difficilmente accessibile, a circa 300 metri dalla sua abitazione e a 500 metri dal punto di comando dei Vigili del Fuoco.

Ritrovamento – Il sessantenne è stato trovato in condizioni critiche, infreddolito e con una ferita alla testa. È stato subito assistito sul posto dai soccorritori e stabilizzato in attesa del trasferimento in elicottero all’ospedale di Alessandria.

Intervento – Sul luogo sono intervenuti gli SMTS (Soccorsi con Mezzi e Tecniche Speciali) della Croce Rossa Italiana – Nucleo Liguria, con un infermiere di area critica e una dottoressa del 118, insieme al Soccorso Alpino, alla Protezione Civile e ai Vigili del Fuoco volontari di Borghetto Santo Spirito. L’elicottero “Drago” dei Vigili del Fuoco, proveniente da Torino, ha effettuato le manovre di verricellamento per il recupero.

Le ricerche – L’allarme era scattato giovedì sera, quando la famiglia, non vedendolo rientrare dopo essere uscito intorno alle 20.15, aveva allertato i soccorsi. Da quel momento, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Croce Rossa e Soccorso Alpino hanno battuto palmo a palmo le aree boschive del Sassellese.

Lieto fine – Dopo due giorni di ricerche incessanti, l’uomo è stato individuato grazie al lavoro congiunto delle unità cinofile e delle squadre di terra. Ora è affidato alle cure dei medici, ma è salvo.

