Sassello, riprese le ricerche di un uomo di 60 anni scomparso da giovedì sera

Sono riprese a Sassello le ricerche di un uomo di 60 anni che giovedì sera, intorno alle 20.15, è uscito dalla propria abitazione senza più fare ritorno.

Non vedendolo rientrare, la famiglia ha dato l’allarme e le operazioni di ricerca sono state avviate poco dopo la mezzanotte, concentrandosi soprattutto nelle aree boschive intorno al paese.

Sul posto stanno operando da giovedì sera il Soccorso Alpino e Speleologico Liguria, i Vigili del Fuoco – che coordinano le attività – insieme ai Carabinieri e alle squadre speciali della Croce Rossa.

