Sassello, riprese le ricerche di un uomo di 60 anni scomparso da giovedì sera
di Redazione
Sul posto Soccorso Alpino e Speleologico Liguria, Vigili del Fuoco, Carabinieri e squadre speciali della Croce Rossa
Sono riprese a Sassello le ricerche di un uomo di 60 anni che giovedì sera, intorno alle 20.15, è uscito dalla propria abitazione senza più fare ritorno.
Non vedendolo rientrare, la famiglia ha dato l’allarme e le operazioni di ricerca sono state avviate poco dopo la mezzanotte, concentrandosi soprattutto nelle aree boschive intorno al paese.
Sul posto stanno operando da giovedì sera il Soccorso Alpino e Speleologico Liguria, i Vigili del Fuoco – che coordinano le attività – insieme ai Carabinieri e alle squadre speciali della Croce Rossa.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Notte di Halloween alcolica a Genova: otto soccorsi, una ragazza in codice rosso dopo una caduta
01/11/2025
di Carlotta Nicoletti
Sassello, sospese per oscurità le ricerche di un uomo di 60 anni scomparso da giovedì sera
31/10/2025
di Luca Pandimiglio