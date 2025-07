Sarzana verso capitale Italiana della cultura 2028: al via il percorso partecipato

Un viaggio condiviso per il futuro culturale della città - Il cammino di Sarzana verso la candidatura a capitale italiana della cultura 2028 è ufficialmente iniziato. Un progetto ambizioso, sostenuto con forza dalla Regione Liguria, che coinvolge l’intero territorio: Sarzana, la Val di Magra e la provincia spezzina. Un percorso costruito passo dopo passo insieme alla comunità, con l’obiettivo di valorizzare l’identità culturale e le potenzialità del territorio.

Una candidatura aperta e partecipata - Fin dall’inizio, la candidatura è stata pensata come un’esperienza collettiva, inclusiva e coraggiosa. Per questo sono state organizzate alcune giornate pubbliche, aperte a tutti coloro che vogliono contribuire con idee, proposte e visioni per il futuro culturale della città. Il prossimo appuntamento è in programma lunedì 14 luglio alle ore 17.00, al Teatro degli Impavidi, uno dei simboli storici della vita culturale cittadina.

Tutti possono partecipare - L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza: giovani, studenti, associazioni, artisti, operatori culturali, imprese creative, istituzioni e professionisti. La costruzione del dossier di candidatura, che verrà presentato a settembre, sarà infatti frutto dell’ascolto e del dialogo con la comunità.

Un dossier nato dalla comunità - Più che un semplice documento, il dossier rappresenterà una visione collettiva: idee autentiche, radicate nella realtà del territorio, capaci di raccontare sogni, sfide e progetti concreti. Sarà l’espressione di una Sarzana che guarda avanti, capace di rigenerarsi attraverso la cultura e di proporsi come modello di innovazione e bellezza condivisa.

Una guida esperta per un percorso creativo - A coordinare le giornate partecipative sarà PanSpeech, società specializzata in progettazione culturale. Il loro compito sarà facilitare un processo creativo basato su ascolto, confronto e immaginazione, per dar vita a un progetto che vada oltre la celebrazione del passato e tracci una visione chiara per il futuro.

Una città che riscopre la sua vocazione culturale - "Questa candidatura non è solo un progetto ma una direzione. È la visione di una città che prende coscienza di sé come grande città d’arte e di cultura. Apriamo gli spazi urbani, rigeneriamo i luoghi e sviluppiamo un sistema culturale aperto, integrato e condiviso. Lunedì, al Teatro degli Impavidi, inizia un percorso importante. Partecipare significa contribuire alla costruzione della Sarzana di domani", ha dichiarato l’assessore alla cultura Giorgio Borrini.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.