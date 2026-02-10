Sardegna: partono le nuove rotte della continuità territoriale aerea
di Luca Pandimiglio
Il nuovo sistema sarà pienamente operativo dal 29 marzo 2026
Entrano nella fase operativa le nuove rotte della continuità territoriale aerea da e per la Sardegna. Da questo fine settimana sono infatti disponibili i biglietti per cinque collegamenti per i quali sono state presentate offerte, segnando un passaggio decisivo verso l’avvio del nuovo modello di servizio. Il sistema entrerà pienamente a regime con l’inizio della stagione IATA Summer, il 29 marzo 2026.
Dal 29 marzo 2026, la continuità territoriale aerea sarà articolata come segue:
-
Cagliari – Roma Fiumicino: Aeroitalia (nuovo regime, senza compensazione economica)
-
Cagliari – Milano Linate: Aeroitalia (nuovo regime)
-
Olbia – Roma Fiumicino: Aeroitalia (nuovo regime, senza compensazione economica)
-
Olbia – Milano Linate: Aeroitalia (nuovo regime, senza compensazione economica)
-
Alghero – Roma Fiumicino: Aeroitalia (nuovo regime)
-
Alghero – Milano Linate: ITA Airways (servizio garantito tramite proroga del precedente regime, in attesa di una nuova gara)
«La nuova continuità territoriale introduce miglioramenti significativi rispetto al passato – spiega l’assessora regionale dei Trasporti, Barbara Manca – a partire da una riduzione concreta delle tariffe. I residenti e gli aventi diritto possono acquistare un biglietto di andata e ritorno con un risparmio medio di circa 30 euro a persona, che supera i 100 euro per una famiglia di quattro persone. Un risultato importante, raggiunto nel rispetto delle regole europee e in un contesto internazionale complesso».
