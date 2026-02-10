Sardegna: partono le nuove rotte della continuità territoriale aerea

Entrano nella fase operativa le nuove rotte della continuità territoriale aerea da e per la Sardegna. Da questo fine settimana sono infatti disponibili i biglietti per cinque collegamenti per i quali sono state presentate offerte, segnando un passaggio decisivo verso l’avvio del nuovo modello di servizio. Il sistema entrerà pienamente a regime con l’inizio della stagione IATA Summer, il 29 marzo 2026.

Dal 29 marzo 2026, la continuità territoriale aerea sarà articolata come segue:

Cagliari – Roma Fiumicino : Aeroitalia (nuovo regime, senza compensazione economica)

Cagliari – Milano Linate : Aeroitalia (nuovo regime)

Olbia – Roma Fiumicino : Aeroitalia (nuovo regime, senza compensazione economica)

Olbia – Milano Linate : Aeroitalia (nuovo regime, senza compensazione economica)

Alghero – Roma Fiumicino : Aeroitalia (nuovo regime)

Alghero – Milano Linate: ITA Airways (servizio garantito tramite proroga del precedente regime, in attesa di una nuova gara)

«La nuova continuità territoriale introduce miglioramenti significativi rispetto al passato – spiega l’assessora regionale dei Trasporti, Barbara Manca – a partire da una riduzione concreta delle tariffe. I residenti e gli aventi diritto possono acquistare un biglietto di andata e ritorno con un risparmio medio di circa 30 euro a persona, che supera i 100 euro per una famiglia di quattro persone. Un risultato importante, raggiunto nel rispetto delle regole europee e in un contesto internazionale complesso».

