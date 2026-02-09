Toscana, confronto aperto su treni e infrastrutture: nuovi appuntamenti in calendario

Il confronto tra Regione Toscana, pendolari, Rfi, Trenitalia e enti locali, avviato lo scorso 9 gennaio con i tavoli istituzionali sulle linee ferroviarie aretina e Faentina, prosegue con altri appuntamenti, che si estenderanno ad altre linee, con l’obiettivo di coprirle tutte nei prossimi mesi.

L’assessore regionale ai trasporti, Filippo Boni, ha annunciato che nel mese di marzo sono già stati programmati tre nuovi incontri con rappresentanti dei territori e dei pendolari, ricordando che il secondo appuntamento sulle linee aretina e Faentina è confermato per il 15 aprile.

Le nuove riunioni riguarderanno:

Linea Lucca-Aulla , con incontro fissato per il 10 marzo tra assessore, Trenitalia, Rfi, enti locali e Comitati dei pendolari;

Linea Firenze-Pistoia-Lucca-Viareggio , per la quale l’incontro è previsto il 17 marzo ;

Linea Empoli-Siena, con confronto programmato per il 25 marzo.

È stato inoltre previsto un sopralluogo sulla linea Pistoia-Porretta il 26 marzo.

«Questi tavoli – spiega Boni – rappresentano un’occasione importante di ascolto e dialogo. Come per gli incontri sulle linee aretina e Faentina, vogliamo fare il punto sulle condizioni delle varie linee, evidenziare criticità, ricevere chiarimenti e raccogliere proposte. La partecipazione di Trenitalia e Rfi consentirà un confronto diretto con il gestore dell’infrastruttura e del servizio ferroviario, permettendo anche di illustrare gli interventi infrastrutturali in programma e eventuali modifiche di orario necessarie alla loro realizzazione».

