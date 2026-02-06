Parte l'iter per la valorizzazione e privatizzazione dell’Aeroporto Falcone e Borsellino

Prende ufficialmente il via il processo di valorizzazione e privatizzazione dell’Aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo. L’Assemblea dei soci ha infatti affidato a Gesap il mandato per avviare le prime attività necessarie all’operazione.

Il mandato prevede la pubblicazione di un bando di gara per selezionare un advisor specializzato, che affiancherà la società nella fase iniziale del processo. L’incarico comprenderà analisi di mercato, valutazioni economico-finanziarie e lo studio delle soluzioni più efficaci per consentire l’ingresso di partner privati, nel rispetto degli obiettivi strategici dell’ente.

«Con questa decisione – ha dichiarato il sindaco Roberto Lagalla – si compie un passaggio decisivo per il futuro dell’aeroporto Falcone e Borsellino, un’infrastruttura chiave non solo per Palermo ma per tutta la Sicilia occidentale. L’avvio della procedura per l’individuazione dell’advisor segna l’inizio di un percorso volto a rafforzare la competitività dello scalo, migliorarne l’efficienza operativa e consolidarne la dimensione internazionale, mantenendo al tempo stesso una presenza pubblica e una governance solida e responsabile».

Sul tema è intervenuta anche l’assessore comunale al Bilancio e alle Società Partecipate, Brigida Alaimo, che ha sottolineato il valore strategico dell’operazione nell’ambito del Piano di riequilibrio finanziario del Comune. «Il percorso di privatizzazione di Gesap – ha spiegato – rappresenta uno degli elementi centrali degli impegni assunti con lo Stato. La cessione di quote non è un’operazione fine a se stessa, ma uno strumento fondamentale per rafforzare la solidità dei conti dell’Ente, assicurare sostenibilità nel medio-lungo periodo e liberare risorse da destinare a servizi e investimenti per la collettività».

