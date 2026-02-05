Milano, Lime rafforza la mobilità sostenibile in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina

Lime si prepara a rafforzare la propria presenza a Milano, potenziando il servizio di bici elettriche e monopattini per accompagnare la città durante le olimpiadi di Milano-Cortina. L’obiettivo è rendere gli spostamenti più semplici e accessibili per residenti, viaggiatori e visitatori, offrendo un’alternativa concreta all’auto privata e contribuendo a ridurre traffico e congestione urbana.

L’esperienza maturata a Parigi durante l’estate 2024 ha mostrato chiaramente il ruolo che la micromobilità condivisa può avere in occasione di eventi di grande portata: milioni di viaggi effettuati in e-bike hanno aiutato a integrare il trasporto pubblico e a rendere più fluidi gli spostamenti in città. Forte di questi risultati, Lime porta a Milano lo stesso approccio operativo, adattandolo al contesto locale.

Per garantire un servizio affidabile nei periodi di maggiore affluenza, l’azienda prevede di rafforzare le operazioni sul territorio, aumentando il personale dedicato alla manutenzione e alla gestione della flotta. Il tutto in collaborazione con le autorità locali, mettendo a disposizione una gamma di veicoli elettrici ampia e diversificata, pensata per rispondere alle esigenze di un pubblico internazionale sempre più attento alla sostenibilità.

«Siamo estremamente entusiasti di poter supportare un evento globale di questa portata a Milano e di contribuire a mostrare come la micromobilità condivisa sia diventata, nel tempo, una componente essenziale del modo in cui ci muoviamo in città - ha dichiarato Matteo Cioffi, Regional Director di Lime per l’Europa Centrale -. Negli ultimi anni, Milano ha vissuto una transizione graduale ma significativa, con un numero crescente di persone che ha scelto di abbandonare auto private e motorini a favore di biciclette e monopattini, grazie anche all’espansione delle infrastrutture ciclabili e a una maggiore attenzione alla sostenibilità. L’esperienza di Lime a Parigi ha dimostrato che, durante i grandi eventi, la micromobilità non è solo un’opzione comoda, ma una parte fondamentale del sistema di trasporto».

