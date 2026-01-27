Gruppo FS accelera su connettività ferroviaria. Tecnologia e digitalizzazione al servizio della mobilità

Una connessione Internet stabile e continuativa per smartphone, tablet e computer è da tempo al centro di interventi del Gruppo FS, sia a bordo treno, sia lungo l’infrastruttura ferroviaria. Nel Piano Strategico di FS, l’AD Donnarumma ha delineato il perimetro delle iniziative necessarie per migliorare la qualità della connettività voce e dati sui servizi ferroviari, con l’obiettivo di allinearla ai migliori standard internazionali. Un passaggio strategico per sostenere la mobilità e l’attenzione ai passeggeri.

Connettività, sicurezza e digitalizzazione della rete sono gli elementi centrali della trasformazione del sistema ferroviario. Il lancio del Piano Tecnologico da oltre 20 miliardi di euro al 2034 rappresenta una delle principali leve della trasformazione digitale di FS. Il programma prevede la digitalizzazione estesa della rete, l’accelerazione dell’implementazione dell’ERTMS, la diffusione dei sistemi di manutenzione predittiva e la realizzazione della nuova infrastruttura nazionale dedicata alla connettività ferroviaria, a partire dal progetto pilota completato sulla linea AV Torino – Milano, fra Torino e Greggio.

Proprio quest’ultimo è uno dei progetti più innovativi del Piano. Il 2025 ha visto il completamento della tratta pilota Torino–Greggio, con 60 km già equipaggiati e 41 siti attivi. L’iniziativa, che dispone di circa 200 milioni di euro allocati sul Piano, consentirà un monitoraggio ancora più accurato della rete e offrirà ai viaggiatori un’esperienza di bordo più moderna, stabile e continua.

