Londra: TfL definisce un programma ambizioso per il futuro della rete di trasporto e pubblica la bozza del Business Plan

Transport for London (TfL) ha presentato oggi la sua nuova bozza di Business Plan, il suo ambizioso programma per il futuro della rete di trasporto londinese, basandosi sugli enormi progressi compiuti nell’ultimo decennio, dal lancio della Night Tube e del Superloop alla realizzazione della linea Elizabeth, più che quadruplicando le piste ciclabili e costruendo la più grande flotta di autobus a zero emissioni dell’Europa occidentale.

Il nuovo documento, che illustra i piani e le priorità di investimento di TfL fino al 2029/30, illustra come TfL apporterà un cambiamento radicale ai suoi servizi e migliorerà l’esperienza di clienti, autisti, ciclisti e pedoni a Londra. Delinea inoltre come, attraverso continui investimenti, possa rendere la città più verde, creare nuovi posti di lavoro di alta qualità, offrire alloggi più accessibili e stimolare la crescita economica in tutta Londra.

Gli impegni previsti dal piano sosterranno l’obiettivo del Sindaco di costruire una Londra più equa, più sicura, più verde e più prospera per tutti. Ciò include il sostegno ai suoi piani di trasformazione di Oxford Street e la creazione di nuovi alloggi a prezzi accessibili e posti di lavoro con le proposte recentemente confermate per l’estensione della DLR fino a Thamesmead via Beckton Riverside. Continua inoltre a sostenere altri progetti di crescita a Londra, come l’estensione della linea Bakerloo, l’integrazione dei servizi Great Northern da Moorgate a Stevenage e Hertford North nella London Overground e lo sviluppo del West London Orbital, una nuova linea della London Overground tra Hounslow e Hendon via Old Oak Common, utilizzando linee merci esistenti e sottoutilizzate.

TfL riorganizzerà anche la rete di autobus londinese, espandendo l’efficace rete Superloop per migliorare ulteriormente la connettività nella periferia di Londra e introducendo nuove misure di priorità per gli autobus e una tecnologia di semaforizzazione all’avanguardia a livello mondiale per ridurre i ritardi e migliorare l’affidabilità. I ​​servizi di autobus saranno ampliati nella periferia di Londra, con modifiche ad alcuni servizi del centro e della periferia per allinearsi ai mutevoli livelli di domanda in quelle aree, e TfL investirà nella prossima generazione di pensiline e in un migliore sistema di informazioni in tempo reale per i clienti. TfL continuerà inoltre a elettrificare la sua flotta di autobus, con circa due terzi destinati a essere a zero emissioni entro la fine del piano, e l’intera flotta a diventare a zero emissioni il più rapidamente possibile in seguito. TfL dispone già della più grande flotta di autobus elettrici dell’Europa occidentale e questo piano favorirà un progresso significativo verso una flotta a zero emissioni. Con ulteriore collaborazione e supporto da parte del governo e dell’industria, i piani di TfL potrebbero essere ulteriormente accelerati.

Una parte importante di questo lavoro di trasformazione sarà lo sviluppo di proposte dettagliate per una nuova compagnia di autobus pubblica per Londra, che potrebbe sostenere ulteriormente l’innovazione, l’efficienza e la responsabilità, rispondendo al contempo alle esigenze dei passeggeri e della forza lavoro.

TfL completerà la trasformazione delle stazioni di Northolt e Leyton per offrire per la prima volta l’accesso senza gradini, oltre a proseguire con la trasformazione delle stazioni in tutta Londra. Tra questi, ulteriori progressi per completare l’ammodernamento della stazione della metropolitana di Elephant & Castle e, previo finanziamento definitivo, i lavori di trasformazione della stazione di South Kensington, di importanza nazionale. Questo importante investimento per la realizzazione di stazioni senza gradini in tutta la città garantirà che Londra continui a lavorare a ritmo sostenuto per raggiungere l’obiettivo del sindaco di rendere il 50% delle stazioni della metropolitana senza gradini.

Il piano prevede investimenti sostenuti nelle infrastrutture di trasporto vitali di Londra, che miglioreranno l’esperienza di milioni di londinesi e visitatori. Ciò include il completamento di una nuova segnaletica per garantire viaggi migliori sulle linee District e Metropolitan, l’avanzamento dei piani per una nuova flotta sulla linea Bakerloo, nuove flotte di treni sulla linea Piccadilly e sulla DLR, treni aggiuntivi sulla linea Elizabeth, il completo rinnovamento della flotta della linea Central e la sostituzione della vecchia flotta di tram di TfL.

Il nuovo piano include il nuovo, audace programma di lavoro recentemente annunciato per ridurre la congestione e trasformare il funzionamento delle strade della capitale nei prossimi cinque anni. Questo include la fornitura di sistemi e aggiornamenti infrastrutturali per ottimizzare il flusso del traffico, migliorare la sicurezza e supportare la mobilità sostenibile, il che significa che Londra avrà il sistema di gestione del traffico più avanzato al mondo entro il 2028. Con il sostegno del governo, il pionieristico programma di Lane Rental di TfL sarà inoltre esteso a tutti i quartieri di Londra per ridurre la congestione e i ritardi.

Insieme, questi interventi apporteranno vantaggi significativi, come la riduzione dei ritardi, e contribuiranno a mantenere le strade di Londra in movimento. TfL realizzerà inoltre più sistemi di drenaggio sostenibile (SuDS) per sostenere la biodiversità, rafforzando al contempo la resilienza contro gli eventi meteorologici estremi, e investirà per sostenere corsi d’acqua puliti e salubri, proteggendo il sistema di drenaggio e i fiumi di Londra, sovraccarichi.

L’uso della bicicletta a Londra è aumentato significativamente negli ultimi anni grazie a investimenti costanti nelle infrastrutture ciclabili, che hanno portato alla realizzazione di oltre 430 km di piste ciclabili di alta qualità. Sempre più londinesi considerano la bicicletta un mezzo comodo e sicuro per spostarsi in città e TfL vuole sfruttare questo slancio. Nel corso del piano, gli investimenti in strade più sicure continueranno a apportare modifiche salvavita in alcune delle strade e degli incroci più pericolosi della capitale. Inoltre, TfL investirà in ulteriori miglioramenti dell’esperienza utente di Santander Cycles e valuterà il suo ruolo nel massimizzare i vantaggi che il noleggio di e-bike senza dock offre a tutti i londinesi. TfL investirà inoltre oltre 90 milioni di sterline all’anno nei distretti per rendere le strade più sicure, implementare nuovi sistemi di priorità per gli autobus, espandere la rete ciclabile, aumentare i parcheggi per le biciclette e mantenere strade e ponti.

La sicurezza rimane la priorità assoluta di TfL. Dal 2019, Londra ha compiuto progressi significativi nel migliorare la sicurezza lungo la rete stradale, con il numero di persone decedute o gravemente ferite al livello più basso mai registrato al di fuori degli anni della pandemia. TfL continuerà a impegnarsi per eliminare i decessi e le lesioni gravi dalla rete di trasporto, pubblicando un piano d’azione Vision Zero aggiornato e proseguendo con nuovi interventi per eliminare gli incidenti sulle strade, sulla rete di autobus e nelle stazioni.

Per garantire che rimangano idonei allo scopo e continuino a fungere da deterrente contro la criminalità e i comportamenti antisociali, inclusi graffiti ed evasione tariffaria, verranno effettuati investimenti per modernizzare i sistemi di videosorveglianza e le telecamere di sicurezza su tutta la rete TfL. TfL continuerà inoltre a consolidare i recenti miglioramenti apportati alle modalità di segnalazione dei problemi di sicurezza da parte dei clienti durante l’utilizzo della rete e a migliorare ulteriormente il proprio sito web e gli strumenti digitali, come l’app TfL Go, per semplificare la pianificazione dei viaggi a Londra.

La bozza del piano stabilisce inoltre come TfL esplorerà come l’innovazione tariffaria e i programmi di fidelizzazione e premi potrebbero offrire un valore maggiore ai clienti, aumentando al contempo il numero di passeggeri e i ricavi che possono essere reinvestiti nel miglioramento del trasporto pubblico.

