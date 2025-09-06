Sardegna: confronto Regione-sindacati su prospettive della logistica

Si è tenuto un incontro richiesto dai rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil per avere aggiornamenti sulle strategie in corso di definizione da parte dell’Assessorato dei Trasporti anche a seguito del via libera da parte della Giunta Regionale allo schema del nuovo Piano Regionale dei Trasporti che verrà discusso a breve nei Tavoli Territoriali previsti in autunno per ascoltare le esigenze delle varie realtà locali.

“Abbiamo accolto volentieri la richiesta dei sindacati di fare il punto sulle strategie che l’Assessorato ha in programma di attuare e che sono contenute nello schema di Piano. È stato un incontro positivo – spiega l’assessore Manca – occasione per raccogliere le prime istanze e partire con la condivisione e il confronto con tutti i portatori d’interesse”.

Tra le altre tematiche affrontate nell’incontro di oggi, tutti i rappresentanti sindacali hanno concentrato l’attenzione in modo particolare sul sistema ferroviario da potenziare e modernizzare integrato da una fitta rete di collegamenti su gomma senza trascurare il potenziamento delle infrastrutture portuali ed aeroportuali.

“Questa è anche la nostra visione – ha assicurato l’assessore -, tra gli obiettivi primari del nuovo Piano c’è quello di potenziare il trasporto pubblico locale per avere finalmente collegamenti efficienti che garantiscano la mobilità di tutti i sardi in tempi accettabili anche per contrastare lo spopolamento delle aree interne e l’abbandono scolastico”.

Si è parlato anche di trasporto merci e del ruolo che può avere il sistema ferroviario nel ridurre il traffico di mezzi pesanti sulle strade. “Abbiamo diverse proposta da fare sul trasporto merci – prosegue l’Assessore – e su questo sarà importante il confronto con gli operatori del settore”.

