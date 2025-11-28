Sarah Felberbaum, moglie di De Rossi, si innamora del Genoa: la bandiera rossoblù a Boccadasse nel suo ultimo post

Sarah Felberbaum, attrice e modella molto amata dal pubblico, nonché moglie dell’allenatore del Genoa Daniele De Rossi, continua a mostrare il suo crescente legame con Genova e con i colori rossoblù. Nelle ultime ore ha condiviso su Instagram uno scatto particolarmente evocativo: la celebre bandiera del Genoa issata sullo scoglio di Boccadasse, uno dei luoghi più iconici e romantici della città.





Una foto semplice, ma carica di significato, che testimonia quanto l’attrice si stia affezionando alla città e alla sua atmosfera. Lo scatto di Boccadasse – simbolo potente dell’identità genoana e punto di riferimento per i tifosi - sembra confermare un legame sempre più forte.

