Santo Stefano d'Aveto: addio al sindaco Roberto Pareti, stroncato a 58 anni da una malattia

La comunità dell’alta Val d’Aveto è in lutto per la scomparsa del sindaco Roberto Pareti, morto a 58 anni a causa dell’aggravarsi di una malattia. La notizia, diffusa nella mattinata, ha profondamente colpito il borgo montano dove Pareti, insieme alla sua famiglia, gestiva da anni un negozio di ferramenta, punto di riferimento per residenti e villeggianti.

In attesa delle prossime elezioni — che potrebbero tenersi in primavera — la guida amministrativa del Comune sarà assunta dal vicesindaco Mattia Crucioli, chiamato a garantire continuità nell’attività istituzionale.

Alla notizia della morte del primo cittadino sono arrivati numerosi messaggi di cordoglio. Tra questi quello del presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, che ha ricordato l’impegno di Pareti e il suo rapporto profondo con il territorio: “Da parte della Giunta regionale voglio esprimere profondo cordoglio per la scomparsa, oggi, del sindaco di Santo Stefano d'Aveto Roberto Pareti. Con lui se ne va un amministratore che sentiva molto il legame con il suo territorio, a cui era legato da un profondo affetto e per cui si era impegnato con dedizione nel corso degli anni. A tutta la comunità e alla famiglia va la vicinanza della Regione Liguria in questo momento di dolore”.

