Santa Margherita: Premio Bindi 2026, al via la XXII edizione, tra nuove voci e grandi protagonisti della canzone d’autore

Torna uno degli appuntamenti più significativi della canzone d’autore italiana: il Premio Bindi, giunto alla sua XXII edizione. Il festival, dedicato alla memoria di Umberto Bindi, si terrà il 9, 10 e 11 luglio 2026 a Santa Margherita Ligure, confermando il suo ruolo centrale nella valorizzazione dei nuovi talenti.

Tra le novità di quest’anno spicca la partnership con Nuovo IMAIE, che sosterrà concretamente uno degli otto finalisti selezionati. Grazie al bando Art.7 L.93/92 Premio e Concorsi, sarà assegnato un contributo di 10 mila euro destinato alla realizzazione di un tour di almeno cinque date, offrendo un’importante opportunità di crescita artistica e professionale.

È già disponibile fino al 1° maggio il bando ufficiale per partecipare al Premio Bindi 2026, rivolto a cantautori emergenti, sia solisti che gruppi, che presentano brani originali. L’iscrizione è gratuita e rappresenta un’occasione concreta per entrare in contatto con il mondo della musica d’autore. Una commissione interna selezionerà i finalisti che accederanno alla fase conclusiva del 10 luglio, durante la quale gli artisti si esibiranno dal vivo accompagnati dai propri musicisti, interpretando tre brani originali e una canzone di Umberto Bindi, scelta in accordo con la direzione artistica. I finalisti saranno comunicati entro il 10 giugno 2026.

Accanto alla Targa Premio Bindi, il festival assegnerà anche altri importanti riconoscimenti, tra cui la Targa “Giorgio Calabrese” al miglior autore, la Targa “Armando Corsi” al miglior musicista e la Targa “Beppe Quirici” al miglior arrangiamento. Durante le tre giornate non mancheranno esibizioni di artisti affermati, incontri, dibattiti e presentazioni di progetti discografici ed editoriali, rendendo la manifestazione un momento di confronto e crescita per tutto il settore.

Il Premio Bindi guarda anche alla carriera e al futuro della musica. Dal 2016 viene assegnato il Premio alla Carriera, che negli anni ha celebrato artisti come Ron, Morgan, Marco Masini, Nada, Neri Marcorè e Paola Turci. Dal 2017 viene inoltre conferito il Premio Bindi New Generation, dedicato agli under 30 già presenti nella scena musicale, con vincitori come Coma_Cose, Venerus ed Emma Nolde. A questi si affianca il Premio Bindi – Artigianato della Canzone, che valorizza le professionalità che operano dietro le quinte del settore musicale.

Nato nel 2005 da un’idea del cantautore Bruno Lauzi, grande amico di Umberto Bindi, il Premio si è affermato nel tempo come una realtà di riferimento per la canzone d’autore italiana. Alla sua crescita hanno contribuito figure di rilievo come Giorgio Calabrese, mentre oggi l’organizzazione è affidata all’Associazione Le Muse Novae con la direzione artistica di Zibba e il sostegno del Comune di Santa Margherita Ligure e della Regione Liguria.

Nel corso degli anni il palco del Premio Bindi ha ospitato grandi nomi della musica italiana come Gino Paoli, Eugenio Finardi e Niccolò Fabi, confermando la manifestazione come un luogo privilegiato di incontro tra generazioni artistiche diverse. Oggi più che mai il Premio Bindi rappresenta un punto di riferimento per chi crede nella qualità, nella scrittura e nella forza espressiva della canzone d’autore italiana.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.