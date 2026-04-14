Cucina Liguria e Mezza Maratona di Genova: quando l'enogastronomia si incontra con lo sport

Dal 17 al 19 aprile il Porto Antico di Genova torna ad animarsi con “Cucina Liguria e dintorni”, manifestazione che si svolge in parallelo alla Mezza Maratona di Genova, creando un fine settimana in cui enogastronomia, artigianato e sport si intrecciano. L’area di Calata Falcone e Borsellino diventa così un luogo di incontro dove il territorio si racconta attraverso sapori, esperienze e momenti dedicati al benessere.

Cuore dell’evento sarà ancora una volta la cupola geodetica, spazio pensato per ospitare produttori e artigiani locali. Qui il pubblico potrà immergersi in un percorso che unisce tradizione, qualità e innovazione, confermando l’evoluzione della rassegna: non più solo mercato, ma una vera esperienza culturale legata allo stile di vita ligure, tra sostenibilità e identità.

Nel corso dei tre giorni sono previsti incontri, degustazioni e laboratori, con particolare attenzione al legame tra alimentazione e salute, in linea con lo spirito della manifestazione sportiva. Il Villaggio Eventi della mezza maratona diventa così uno spazio condiviso dove si promuovono abitudini sane e consapevoli.

Come sottolineato dal presidente di CNA Genova, Matteo Moretti, l’obiettivo è raccontare una Liguria autentica, in cui la particolare conformazione del territorio — tra mare ed entroterra — influenza profondamente cucina e tradizioni. “Cucina Liguria” diventa quindi un’occasione per valorizzare non solo i prodotti, ma anche il lavoro e le competenze di chi contribuisce a mantenere viva questa identità.

La collaborazione con la Mezza Maratona di Genova, giunta alla sua ventesima edizione, rafforza un connubio ormai consolidato: quello tra attività fisica e corretti stili di vita, mettendo al centro la persona e il suo benessere complessivo.

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