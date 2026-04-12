Pif arriva a Genova con il suo nuovo film: ironia, fede e sentimenti

Il regista e attore Pierfrancesco Diliberto torna a incontrare il pubblico con il suo nuovo film, "...che Dio perdona a tutti", facendo tappa a Genova. Un appuntamento che unisce cinema e riflessione, nello stile inconfondibile che negli anni ha reso Pif una voce originale nel panorama italiano.

Il nuovo lavoro si muove su più livelli: da una parte l’ironia leggera e mai banale che contraddistingue la sua narrazione, dall’altra temi profondi come la fede, i rapporti umani e le contraddizioni della società contemporanea. Il risultato è una storia capace di far sorridere, ma anche di lasciare spazio a domande più intime.

A Genova, città da sempre sensibile al cinema d’autore, l’arrivo del film rappresenta un momento di incontro diretto tra artista e spettatori. Non solo una proiezione, ma anche un’occasione per dialogare, condividere impressioni e approfondire i contenuti dell’opera.

Pif, fedele al suo stile, non usa toni predicatori e preferisce raccontare attraverso situazioni quotidiane, personaggi imperfetti e momenti di vita reale. È proprio in questa semplicità che riesce a toccare corde profonde, affrontando temi complessi della vita.

Il pubblico genovese si prepari ad accogliere un film che promette emozioni e riflessioni, confermando la capacità di Pif: unire intrattenimento e significato in un equilibrio piuttosto raro nel cinema contemporaneo.

Appuntamento domenica 12 aprile alle ore 21.15 al cinema Corallo di via Innocenzo IV 13, a Genova.

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