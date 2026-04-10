Carla Pensa, campionessa del mondo di pesto al mortaio: "Non volevo nemmeno partecipare"

Vincere il Campionato mondiale del pesto al mortaio senza aspettarselo, quasi per caso. È la storia di Carla Pensa, protagonista di un successo tanto sorprendente quanto spontaneo.

"Non ci volevo nemmeno andare", racconta. "Poi un’amica ha insistito: devi partecipare, ti piace e lo fai bene".

Arrivata alla competizione, però, le aspettative erano tutt’altro che alte: "Quando sono arrivata in finale ho pensato: arriverò ultima. E invece mi hanno chiamata per prima".

L’emozione è stata forte: "Mi sono anche commossa, non me lo aspettavo proprio".

Pensa non è una cuoca professionista, e lo sottolinea con semplicità: "Io non sono una cuoca, ho sempre fatto il pesto per casa". Un sapere tramandato in famiglia: "È una cosa che mi ha insegnato mia mamma quando ero piccola".

Il suo segreto? Nessuna ricetta precisa: "Io non ho mai pesato niente, vado a intuito".

Anche davanti alla giuria e al pubblico ha mantenuto lo stesso approccio: "Ho lavorato come faccio a casa, senza cambiare niente".

Non sono mancati i momenti di difficoltà: "C’era tanta gente che mi guardava, mi sono sentita in soggezione".

Alla fine, però, la soddisfazione ha superato ogni dubbio: "Adesso sì, sono contenta di aver partecipato".

E a chi sogna di provarci? Il consiglio è semplice e concreto: "Allenarsi e cercare di farlo bello omogeneo".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.