Genova, al Lido La Caravella la “Sfilata per la Luce”: moda e solidarietà a sostegno della Banca degli Occhi Lions
di R.S.
1 min, 22 sec
La serata vedrà la partecipazione del governatore distrettuale Gaia Mainiero e sarà caratterizzata da una sfilata di moda particolare
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