Cultura

Genova, al Lido La Caravella la “Sfilata per la Luce”: moda e solidarietà a sostegno della Banca degli Occhi Lions

di R.S.

1 min, 22 sec

La serata vedrà la partecipazione del governatore distrettuale Gaia Mainiero e sarà caratterizzata da una sfilata di moda particolare

Genova, al Lido La Caravella la “Sfilata per la Luce”: moda e solidarietà a sostegno della Banca degli Occhi Lions
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Una serata all'insegna della solidarietà, della moda e dell'impegno sociale per sostenere chi ha perso la vista. È questo l'obiettivo della “Sfilata per la Luce”, evento benefico organizzato dai club del Lions International con il supporto delle aziende Rosso35, Camomilla, Caprice e Maranzana.

L'appuntamento è fissato per il 19 giugno alle ore 20 nella suggestiva cornice del Lido La Caravella di Corso Italia, a Genova, dove soci Lions, amici e sostenitori si ritroveranno per contribuire alle attività della Fondazione Banca degli Occhi Lions Melvin Jones, impegnata nella promozione della donazione delle cornee e nel recupero della vista per numerosi pazienti.

La serata vedrà la partecipazione del governatore distrettuale Gaia Mainiero e sarà caratterizzata da una sfilata di moda particolare: in passerella, accanto ai capi proposti dalle aziende partner, sfileranno anche numerosi soci e socie Lions, uniti dal desiderio di trasformare un momento di convivialità in un concreto gesto di solidarietà.

A condurre l'evento sarà il lion Giorgio Primicerio, che accompagnerà il pubblico durante la manifestazione. Il programma prevede inoltre musica con dj set, balli a bordo piscina, buffet e drink, in un'atmosfera pensata per coniugare divertimento e beneficenza.

L'iniziativa punta a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della donazione e sul lavoro svolto dalla Banca degli Occhi Lions, invitando la cittadinanza a partecipare a quella che gli organizzatori definiscono un vero e proprio "dono di luce" per chi vive condizioni di grave disabilità visiva.

Per partecipare è richiesta la prenotazione entro il 15 giugno. Il contributo solidale previsto è di 50 euro e l'intero ricavato sarà destinato alle attività della Fondazione Banca degli Occhi Lions Melvin Jones.

 

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