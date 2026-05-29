Crociate, misteri e avventura: Roberto Timossi presenta a Telenord il romanzo “I corni del destino”

Un thriller storico tra Medioevo, battaglie e misteri religiosi ambientato tra la Liguria e la Terrasanta. Lo scrittore e saggista Roberto Timossi è stato ospite di “Liguria Live” su Telenord per presentare il suo nuovo romanzo, I corni del destino.





L’opera è ambientata tra la Seconda e la Terza Crociata e ruota attorno alla ricerca di una misteriosa “reliquia delle reliquie”, elemento centrale di una trama che intreccia avventura, intrighi e colpi di scena. Il romanzo assume così i contorni di un thriller storico, nel quale il mistero della reliquia accompagna il lettore fino a un finale sorprendente.





Protagonista della storia è Aimone dei Conti di Challant, cavaliere immaginario appartenente alla nobile famiglia valdostana, al servizio di Guglielmo V del Monferrato, figura realmente esistita e protagonista delle vicende crociate del XII secolo.





Nel corso della narrazione, Aimone attraversa numerosi luoghi della Liguria, da Genova all’Abbazia di Tiglieto, passando per Capo Noli, Albenga, la baia di Alassio e l’Isola Gallinara, fino ad arrivare in Terrasanta, tra Galilea, Monte Carmelo, Acri e la fortezza di Masada.





Sul fondo delle vicende romanzesche scorrono eventi storici reali: la morte del giovane re Baldovino V di Gerusalemme, la lotta per la successione al trono e infine la sconfitta dei crociati contro il sultano Saladino.





Timossi costruisce così una narrazione che unisce azione, ambientazione storica e tensione narrativa. Un intreccio che richiama, per ritmo e respiro epico, la saga di Kingsbridge di Ken Follett, ma anche le atmosfere medievali de Il nome della rosa di Umberto Eco.

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