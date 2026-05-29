Incontri in Blu, il navigatore Vittorio Malingri al Galata il 4 giugno

GENOVA - Prosegue con uno dei più grandi navigatori italiani contemporanei la settima edizione di “Incontri in Blu. Uomini, donne e storie di mare”, la rassegna culturale ideata e diretta dal giornalista e scrittore Fabio Pozzo e co-curata da Eleonora Errico.

Giovedì 4 giugno alle ore 18.30, all’Auditorium del Galata Museo del Mare, protagonista dell’incontro sarà Vittorio Malingri, navigatore oceanico, progettista e marinaio, figura di riferimento della vela d’altura internazionale. L’evento, accreditato presso l’Ordine dei Giornalisti, riconosce 2 crediti formativi. Anche agli studenti dell’Istituto Nautico San Giorgio che prenderanno parte all’incontro, grazie all’accordo con l’Istituto, saranno riconosciuti crediti formativi. La partecipazione è gratuita fino a esaurimento posti. Consigliata la prenotazione su eventbrite https://www.eventbrite.it/e/biglietti-vittorio-malingri-ospite-degli-incontri-in-blu-2026-1989638874433

Classe 1961, Malingri appartiene a una famiglia che ha scritto pagine importanti della storia della navigazione italiana. Figlio del navigatore e progettista Franco Malingri e nipote di Dionigi “Doi” Malingri, tra i primi italiani a cimentarsi nelle grandi regate oceaniche, ha sviluppato sin da giovanissimo una passione assoluta per il mare che lo ha portato a trasformare la vela in una scelta di vita.

Primo italiano a partecipare al Vendée Globe, il giro del mondo in solitaria senza scalo, Malingri ha attraversato gli oceani in alcune delle più impegnative competizioni veliche internazionali. Nella sua lunga carriera ha condiviso avventure e sfide con grandi protagonisti del mare, tra cui Giovanni Soldini, con il quale ha navigato a lungo. Tra le sue imprese più celebri figurano i record transatlantici ottenuti a bordo di piccoli catamarani di appena sei metri, prima in solitaria e successivamente insieme al figlio Nico, con il quale ha preso parte anche alla Ocean Globe Race 2023-2024, conquistando le prime due tappe della competizione.

Nel corso della serata il pubblico sarà accompagnato in un viaggio tra oceani, record, naufragi, innovazioni progettuali e grandi avventure umane, attraverso il racconto diretto di una vita trascorsa in mare.

L’appuntamento segue i primi due incontri della rassegna che hanno visto protagonisti l’apneista e campione mondiale Davide Carrera e il biologo, windsurfista e attivista ambientale olandese Merijn Tinga, fondatore del progetto Plastic Soup Surfer.

Dopo la pausa estiva, “Incontri in Blu” tornerà sabato 3 ottobre con una serata speciale dedicata alla grande vela italiana, “Da Azzurra a Luna Rossa”, insieme a Riccardo Bonadeo e Giulio Bertelli. A chiudere la settima edizione, venerdì 30 ottobre, sarà Caterina Banti, doppia medaglia d’oro olimpica e tra le più importanti protagoniste della vela mondiale.

La rassegna è realizzata in co-organizzazione con il Mu.MA – Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni, l’Associazione Promotori Musei del Mare e Genova Cultura.

Un ringraziamento particolare ai sostenitori della settimana edizione della rassegna: Gruppo Grendi; Marmoinox - Ombralus; Psa Italy; Giuseppe Pierucci (azienda del Gruppo Finsea); Tarros Group. Hotel Astoria (sponsor tecnico).

La settima edizione della rassegna “Incontri in Blu. Uomini, donne e storie di mare” vanta il patrocinio di: Accademia della Marina Mercantile, Assarmatori, Collegio Nazionale Capitani, Confindustria Nautica, Confitarma, Federlogistica, Federagenti, FIV-Federazione Italiana della Vela, Fondazione Centro Velico Caprera, Fondazione Tender to Nave Italia, Guardia Costiera, Istituto Nautico San Giorgio, Mare Vivo Fondazione ETS, One Ocean Foundation, Rai Liguria, Regione Liguria, Yacht Club Italiano.

Nelle passate edizioni sono saliti sul palco del Galata Museo del Mare, intervistati da Fabio Pozzo, 36 protagonisti tra sport, shipping e nautica, tra cui Chris Bertish, Daniele Cassioli, Laura Dekker, Leonardo Ferragamo, Giancarlo Pedote, Simone Perotti, Ambrogio Beccaria, Paolo Bassignani, Alessia Zecchini, Max Sirena, Hugo Vau, Santiago Lange, Cecilia Eckelmann Battistello, Michael Bates (Michael di Sealand), Norberto Ferretti, Luca Bassani Antivari, Mauro Morandi, Jean Le Cam, Sir Robin Knox-Johnston, Massimo Perotti, Francesca e Rachele Fogar, Costanza Musso, Chiara Obino, Rodi Basso, Grant Dalton, Matteo de Nora, Marco Trombetti, Isabella Andrieu, Alberto Galassi, Giovanni Soldini, Checco Bruni, Rosalba Giugni, Francesca Clapcich, Giovanna Vitelli, Umberto Pelizzari e Mariella Amoretti.





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