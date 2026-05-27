'Magnifica Humanitas', filosofo del diritto Becchi a Telenord: “L’IA è la vera questione umana del nostro tempo”

Paolo Becchi, filosofo del diritto, intervenendo a Liguria Live su Telenord, commenta Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Leone XIV.

"In questa humanitas, in preda a guerre e disastri, povertà e miseria crescente, vedo ben poco di magnifico. È però chiaro l’intento di Leone XIV: salvaguardare la dignità umana nel tempo dell’intelligenza artificiale. Leone XIV si pone dunque in continuità con Leone XIII. Ma mentre allora la questione era sociale, oggi la questione è umana. Ai rischi delle biotecnologie si aggiungono ora quelli connessi all’intelligenza artificiale. E la Chiesa rivendica il diritto di prendere posizione nello spazio pubblico. Ed è giusto così: la Chiesa non può rimanere neutrale su certi temi. Quello dell’intelligenza artificiale è decisivo per il futuro della specie umana".

"È quindi benvenuta - prosegue - questa prima enciclica, ma leggendo il testo sorprende la sua fluidità: un impianto molto equilibrato, ragionato, oserei dire a tratti quasi “artificiale”. C’è una citazione di Tolkien, ma manca, per fare un nome centrale nel dibattito sulla tecnica, Hans Jonas. È solo un esempio: se si vuole contrastare il post-umano che avanza, la riflessione non poteva che partire anche da questo filosofo".

"Viviamo in tempi di accelerazionismo. Si spinge in una direzione sempre più pericolosa: un’intelligenza artificiale inserita in un robot dai tratti umani, capace di svilupparsi autonomamente. Questo è il vero rischio: la Singularity. La Chiesa potrebbe, anzi dovrebbe, essere il potere che frena, il Katechon. Ed è proprio questo messaggio forte che sento mancare in questa enciclica. Si continua a parlare molto dell’uomo e sempre meno di Dio. Quasi si desse per scontato - conclude - che Dio è morto e non ci resti che salvare la sua immagine: l’uomo".

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