Paolo Giordano a Genova per UlisseFest: incontro a Palazzo Tursi il 30 giugno

Un viaggio dentro i conflitti, le frontiere e le fragilità del presente. Martedì 30 giugno Palazzo Doria Tursi ospiterà Paolo Giordano per un incontro speciale che anticipa la nuova edizione di UlisseFest, la Festa del Viaggio di Lonely Planet in programma a Genova a luglio.

Evento – L’incontro, dal titolo “Fare i conti con il mondo. Da vicino”, si terrà dalle 18 alle 19 nella sede di Palazzo Doria Tursi. L’ingresso sarà gratuito, ma con prenotazione obbligatoria.

Dialogo – Nel confronto con Marco Castelnuovo del Corriere della Sera, Giordano racconterà le esperienze maturate nei suoi reportage dall’Ucraina a Israele, passando per il Mediterraneo e la Groenlandia. Al centro dell’incontro il significato del viaggio oggi, in un’epoca segnata da guerre, propaganda e comunicazione filtrata dagli schermi.

Riflessione – L’autore proporrà una riflessione sul bisogno di “avvicinarsi ai luoghi — fisicamente, umanamente, emotivamente” per comprendere davvero le trasformazioni del mondo contemporaneo.

Festival – L’iniziativa, organizzata in collaborazione con BPER Banca, rappresenta un’anteprima della IX edizione di UlisseFest – La Festa del Viaggio, prevista a Genova dal 10 al 12 luglio 2026.

Autore – Paolo Giordano, nato a Torino nel 1982, è tra gli scrittori italiani più noti degli ultimi anni. Vincitore del Premio Strega e del Premio Campiello Opera Prima con La solitudine dei numeri primi, ha pubblicato romanzi come Il corpo umano, Divorare il cielo e Tasmania. Collabora stabilmente con il Corriere della Sera.

Pubblico – La presenza di Giordano offrirà al pubblico genovese l’opportunità di ascoltare una delle voci più autorevoli della narrativa e del giornalismo culturale italiano contemporaneo.

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