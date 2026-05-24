Genova. bagno di folla per il rapper Tedua: fan in coda per ore in via Ceccardi e via Venti

Il ritorno di Tedua nella sua città si è trasformato in un vero evento. Centinaia di persone hanno invaso il centro di Genova, tra via Venti e via Ceccardi, per incontrare il rapper ligure durante l’instore organizzato alla Feltrinelli in occasione dell’uscita del nuovo mixtape “Ryan Ted”.

Il 32enne rapper ligure si è formato tra Genova, Cogoleto e Milano, imponendosi tra gli artisti della scena urban. Il legame con Genova resta forte anche attraverso la storica crew Wild Bandana, collettivo che ha segnato l’inizio del suo percorso musicale

Fin dal primo pomeriggio, una lunga coda di fan si è snodata sotto i portici della zona. In fila non solo giovanissimi, ma anche famiglie e tanti trentenni cresciuti con la musica dell’artista genovese.

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