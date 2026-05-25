“Caterina Sambin Vetro & Ceramica” 2026: a Genova e Savona i progetti degli studenti tra design e artigianato

Fabio Filiberti, responsabile del progetto e presidente di ADI Liguria, insieme a Luca Parodi, docente del DAD dell’Università di Genova, sono intervenuti a “Liguria Live” su Telenord per presentare l’edizione 2026 di “Caterina Sambin Vetro & Ceramica”, il laboratorio didattico dedicato al design e alle tecniche artigianali per la lavorazione e la decorazione del vetro e della ceramica.

L’iniziativa si svolgerà il 3, 4 e 5 giugno tra Genova e Savona, in occasione della Genova Design Week e del Festival della Maiolica. Durante gli appuntamenti saranno presentati i lavori realizzati dagli studenti del DAD dell’Università di Genova, in collaborazione con Verallia – stabilimento di Dego – e dagli studenti della classe V R a indirizzo Design del Liceo Artistico Chiabrera Martini, che hanno lavorato insieme a Quidam Glass, Museo della Ceramica di Savona e Scuola di Ceramica di Albisola.

Nel laboratorio del vetro del Liceo Chiabrera Martini sono in corso gli ultimi preparativi dei componenti in vetro che, insieme agli elementi in ceramica, andranno a comporre il decoro del carrellino porta glacette “Crystal” di Quidam Glass. L’opera sarà esposta insieme agli altri progetti degli studenti del liceo savonese e del DAD di UniGe.

Le esposizioni saranno visitabili: dal 3 al 7 giugno a Genova, presso la Chiesa di Santa Maria di Castello, nell’ambito della Genova Design Week; dal 5 al 7 giugno a Savona, presso l’atrio del Comune, in occasione del Festival della Maiolica.

La lavorazione delle parti in ceramica e vetro prosegue tra la Scuola di Ceramica di Albisola e il laboratorio del vetro del Liceo Artistico, prima della fase finale di assemblaggio e incollaggio che verrà realizzata negli spazi di Quidam Glass.

Tra gli appuntamenti più attesi anche quello del 4 giugno, dalle 14.30 alle 16.00, quando gli stessi studenti-autori presenteranno i propri progetti nell’Aula Magna del Liceo Chiabrera Martini di via Aonzo, a Savona.

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