“La luce del risveglio”: Genova prima tappa del nuovo libro di Francesca Albanese

Martedì 26 maggio alle ore 18, ai Giardini Luzzati di Genova Francesca Albanese presenterà il suo nuovo libro “La luce del risveglio. Dalla Palestina al mondo intero, un manifesto di resistenza e libertà”, pubblicato da Rizzoli e disponibile in libreria dal 26 maggio. Un appuntamento aperto alla cittadinanza che vedrà la relatrice ONU dialogare con Pippo Costella direttore di Defence for Children International Italia, un'organizzazione che negli ultimi 35 anni ha

lavorato a difesa dell'infanzia e dell'adolescenza nei Territori Palestinesi Occupati.

La tappa genovese assume un significato particolare: sarà infatti la prima presentazione pubblica del volume e Francesca Albanese ha scelto proprio Genova per inaugurare questo percorso di incontri in Italia. Una scelta che riconosce alla città un valore simbolico, civile e culturale.

"Ho scelto Genova come prima tappa della presentazione del mio libro per tutto quello che questa città mi ha dato in questi anni, per ciò che rappresenta nella storia e nel presente della resistenza civile del nostro Paese e per il modo in cui mi ha sempre accolta - spiega Francesca Albanese -. È un modo per dire grazie alla città e per dire: continuiamo insieme, come prima e meglio di prima”.

Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati, nel nuovo libro propone una profonda riflessione che, attraverso l'analisi della situazione in Palestina, interroga il presente globale, intrecciando analisi politica, diritto internazionale e testimonianze biografiche in un manifesto civile, culturale ed esistenziale, che nonostante la continua situazione di violenza e brutalità, invita all’azione e alla responsabilità individuale e collettiva.

“La presenza e la testimonianza di Francesca Albanese - dichiara Pippo Costella - coinvolge tutti e va considerata come azione chiara e determinata di tutela della legalità internazionale. Il libro della relatrice speciale ONU non si limita alla denuncia ma invita a considerare la situazione Palestinese come l'opportunità per uno sguardo lucido sul presente contemporaneo e per considerare quanto l'azione di ogni persona, al di là di ogni brutalità, è determinante nell'affermare una giustizia che riguarda tutti noi".

I giardini Luzzati hanno riservato 300 posti a sedere ma certamente una maggiore affluenza, come per eventi passati, potrà essere accolta dagli spazi antistanti l'arena di questo significativo luogo della città che ancora una volta darà il benvenuto, senza esitazioni, a Francesca Albanese.

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