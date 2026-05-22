Pianoforte, Bollani a Telenord presenta la serata al Carlo Felice con Moroni e Rea: “Il jazz è ascolto reciproco, dialogo continuo”

Stefano Bollani torna il 7 giugno al Teatro Carlo Felice insieme a Dado Moroni e Danilo Rea per un concerto inedito a tre pianoforti. Un progetto nato "per divertirsi molto" e fondato sulla stima reciproca tra i tre musicisti.

Bollani ha raccontato, in collegamento con Liguria Live a Telenord, come il trio sia ancora agli inizi: "Ci siamo incontrati solo altre due volte" e l’idea è quella di costruire uno spettacolo aperto all’improvvisazione, senza una vera scaletta definita. Il punto di partenza sarà un omaggio a Oscar Peterson, figura che il pianista definisce "un nume tutelare" comune ai tre artisti.

Nel corso dell’intervista, Bollani ha anche ricordato l’influenza decisiva di Renato Carosone sulla sua formazione: "Mi ha aperto moltissime porte: l’umorismo in musica, la melodia e anche il modo di guidare un gruppo". Un modello scoperto da ragazzo, quando capì che si poteva "suonare, cantare, essere spiritosi e stare in gruppo" senza separare tecnica e leggerezza.

Parlando del jazz e del lavoro sul palco, Bollani ha sottolineato il valore dell’ascolto reciproco: "Il jazz nasce dall’idea di comunità. Si improvvisa, si conversa, si resta in ascolto continuo". E ha aggiunto: "La musica salta le parole e arriva direttamente al cuore".

Il concerto del 7 giugno promette quindi una performance costruita sul momento, tra intuizioni, dialogo musicale e libertà creativa: "La cosa bella della musica dal vivo è che accade davvero lì, davanti al pubblico".

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