Genova, nasce il "Museo Staglieno", viaggio accessibile tra arte e storia

Un percorso tra arte, memoria e innovazione per trasformare il Cimitero Monumentale di Staglieno in un luogo sempre più aperto, digitale e inclusivo. Parte da Genova il progetto “Museo Staglieno. Un viaggio accessibile e partecipato tra arte e storia”, promosso dal Comune con il sostegno di FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano ETS e Intesa Sanpaolo nell’ambito dell’iniziativa “I Luoghi del Cuore”. L’obiettivo è valorizzare uno dei siti monumentali più rappresentativi della città, rendendolo parte integrante del sistema culturale genovese.

Nel corso di circa un anno verranno sviluppati nuovi strumenti digitali dedicati a Staglieno all’interno del sito e dell’app “Musei di Genova”. Il progetto prevede contenuti multimediali, audioguide e approfondimenti dedicati a dieci opere simbolo del complesso monumentale, le cosiddette “dieci meraviglie di Staglieno”, con l’intento di accompagnare cittadini e visitatori alla scoperta del patrimonio artistico custodito nella necropoli, anche a distanza.

Grande attenzione sarà riservata al tema dell’accessibilità. Saranno infatti introdotte audiodescrizioni per persone cieche e ipovedenti, video in LIS per utenti sordi e materiali in Comunicazione Aumentativa Alternativa, così da ampliare la fruizione del patrimonio culturale a un pubblico sempre più ampio. I contenuti saranno disponibili anche in più lingue, per coinvolgere turisti e comunità straniere presenti sul territorio.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Comune di Genova, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Liguria e Dipartimento di Architettura e Design dell’Università di Genova. La convenzione siglata con la Direzione Servizi Cimiteriali punta a rinnovare gli strumenti di comunicazione del complesso monumentale e a proporre nuove modalità di racconto del sito.

Uno degli aspetti centrali del progetto sarà il coinvolgimento diretto della città. Associazioni, scuole, realtà culturali e comunità straniere parteciperanno alla costruzione di contenuti e narrazioni condivise, con l’obiettivo di raccontare Staglieno attraverso linguaggi contemporanei e accessibili. Il percorso prenderà ufficialmente il via durante la Settimana alla scoperta dei Cimiteri Europei, manifestazione internazionale promossa da ASCE dedicata alla valorizzazione dei cimiteri monumentali.

Per l’assessore alla Cultura Giacomo Montanari, Staglieno rappresenta molto più di un luogo di raccoglimento: “È uno spazio monumentale straordinario, custode di un patrimonio scultoreo ottocentesco unico al mondo, che deve essere pienamente inserito nell’offerta culturale cittadina”. Montanari sottolinea inoltre come il progetto punti a costruire una cultura “realmente inclusiva e accessibile”, grazie anche all’utilizzo di strumenti innovativi capaci di abbattere le barriere.

L’assessore ai Servizi civici Emilio Robotti definisce invece l’iniziativa “un traguardo importante” per il cimitero monumentale e per la città, evidenziando il valore identitario del sito e il lavoro condiviso tra istituzioni, associazioni e cittadini. Secondo Robotti, il progetto contribuirà a restituire a genovesi e turisti un patrimonio artistico e storico unico, rafforzandone il ruolo di museo a cielo aperto.

Anche il FAI evidenzia l’importanza dell’intervento. Marco Zito, capo delegazione FAI Genova, e Farida Simonetti, presidente FAI Liguria, ricordano come Staglieno sia considerato uno dei cimiteri monumentali più importanti d’Europa, capace di raccontare la storia della città attraverso arte e architettura. Grazie al programma “I Luoghi del Cuore”, spiegano, il progetto punta a renderlo sempre più accessibile e integrato nell’offerta culturale genovese, invitando cittadini e scuole a partecipare attivamente alla costruzione del nuovo racconto del sito.

Con “Museo Staglieno”, il celebre camposanto genovese si candida così a diventare non solo luogo della memoria, ma anche spazio culturale contemporaneo, aperto, partecipato e fruibile da tutti.

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