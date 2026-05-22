Europei di robotica: ILAB Genova porta sei giovani talenti alla World Robot Olympiad di Zagabria

Doppio traguardo per la Liguria alla finale italiana della World Robot Olympiad (WRO®): due squadre genovesi si sono qualificate per la fase europea della prestigiosa competizione internazionale di robotica educativa, in programma a ottobre a Zagabria, in Croazia.

Le squadre hanno conquistato entrambe la medaglia d’argento nella categoria RoboMission, ottenendo così l’accesso agli Europei dopo un percorso di gara che ha visto la partecipazione di decine di team provenienti da tutta Italia.

A rappresentare Genova saranno: Daniele Gandini, Oscar Marazzotta ed Ettore Trainito nella categoria “Elementary” (fino a 12 anni); Elia Besio, Francesco Chiaiso e Alessandro Scarpa Lanzone nella categoria “Junior” (fino a 15 anni)

Un risultato di rilievo, frutto di un anno di preparazione intensa fatto di progettazione, costruzione e programmazione robotica. I sei giovani talenti hanno sviluppato competenze tecniche in ambito STEM, insieme a capacità trasversali come problem solving, pensiero critico, gestione della pressione e lavoro di squadra.

Determinante il ruolo di ILAB Genova, associazione culturale no-profit che promuove percorsi educativi dedicati alla robotica e alle nuove tecnologie. Sotto la guida della fondatrice Jamilya Baimukhambetova e del coach Daniele Domenichelli, il team si conferma un punto di riferimento sul territorio per la formazione STEM giovanile.

“Questo risultato dimostra quanto sia importante investire nell’educazione STEM e nelle attività laboratoriali,” ha dichiarato Baimukhambetova. “Dietro a queste medaglie ci sono mesi di lavoro, test, errori e miglioramenti continui, ma soprattutto grande entusiasmo.”

La gara RoboMission prevede la progettazione di robot autonomi capaci di affrontare missioni complesse su un campo di gara di tre metri quadrati. Ogni anno le sfide cambiano in base a un tema internazionale e richiedono l’integrazione di meccanica, sensori, coding e strategia.

Oltre all’aspetto tecnico, la competizione valorizza anche la capacità di adattamento, la collaborazione e la gestione delle decisioni sotto pressione, competenze sempre più centrali nei percorsi formativi contemporanei.

La World Robot Olympiad è oggi una delle principali competizioni mondiali dedicate alla robotica educativa e coinvolge ogni anno migliaia di studenti da decine di Paesi, con l’obiettivo di avvicinare i giovani alle discipline scientifiche e tecnologiche attraverso esperienze pratiche e creative.

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