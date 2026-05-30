Varese Ligure, riapre il Castello dei Fieschi dopo il restauro: “Un nuovo centro culturale per la Val di Vara”

Il Castello dei Fieschi torna pienamente fruibile dopo un importante intervento di restauro conservativo che ne ha recuperato struttura, sicurezza e funzionalità. L’inaugurazione si è svolta oggi alla presenza dell’assessore regionale alle infrastrutture Giacomo Giampedrone, del sindaco Mauro Rattone e del prefetto della Spezia Andrea Cantadori.

L’operazione, dal valore complessivo di circa 770mila euro, è stata sostenuta attraverso diverse fonti di finanziamento: fondi del Programma di sviluppo rurale della Regione Liguria, risorse regionali dedicate al patrimonio pubblico, oltre al contributo del Comune e di realtà associative del territorio.

Un intervento di recupero complesso - Acquisito dal Comune nel 2016 grazie alla donazione della famiglia Rossignotti, il castello versava in condizioni di progressivo degrado. Il progetto di recupero ha permesso di affrontare le principali criticità strutturali, a partire dalle infiltrazioni d’acqua, fino al rifacimento delle coperture e all’adeguamento degli impianti.

Gli interventi hanno inoltre migliorato accessibilità e sicurezza degli spazi, valorizzato gli ambienti interni e le aree visitabili e introdotto un nuovo sistema di illuminazione, con l’obiettivo di rendere il complesso pienamente utilizzabile dal pubblico.

Le istituzioni: “Restituito un bene alla comunità” - Nel corso della cerimonia, l’assessore Giampedrone ha sottolineato il valore del percorso amministrativo che ha portato al recupero del castello, evidenziando la collaborazione tra istituzioni e territori. Ha definito l’intervento un esempio di continuità progettuale e di attenzione al patrimonio storico, sottolineando come l’obiettivo ora sia quello di trasformare il castello in uno spazio vivo, aperto a eventi, mostre e iniziative culturali.

Sulla stessa linea il sindaco Mauro Rattone, che ha definito il risultato “un traguardo importante per la comunità”, ricordando come la struttura rappresenti uno dei luoghi simbolo della storia del borgo. Il primo cittadino ha evidenziato il passaggio da bene parzialmente visitabile a spazio culturale attivo, destinato a ospitare attività durante tutto l’anno.

Una nuova stagione per il castello - Per l’inaugurazione è stata allestita una mostra dedicata a Emanuele Luzzati e alle sue interpretazioni del Medioevo, scelta che segna simbolicamente l’avvio della nuova fase del complesso.

L’obiettivo condiviso dalle istituzioni è ora quello di rendere il Castello dei Fieschi un punto di riferimento stabile per la vita culturale della Val di Vara e una leva di attrazione turistica per il territorio.