Varese Ligure, riapre il Castello dei Fieschi dopo il restauro: “Un nuovo centro culturale per la Val di Vara”
di R.S.
2 min
Nel corso della cerimonia, l’assessore Giampedrone ha sottolineato il valore del percorso amministrativo che ha portato al recupero del castello
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