Cultura

Varese Ligure, riapre il Castello dei Fieschi dopo il restauro: “Un nuovo centro culturale per la Val di Vara”

di R.S.

2 min

Nel corso della cerimonia, l’assessore Giampedrone ha sottolineato il valore del percorso amministrativo che ha portato al recupero del castello

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