"La partita fantasma", Damele presenta a Telenord il suo romanzo di guerra, pace, ombre e nebbia

Dopo la presentazione al Salone del Libro di Torino, arriva in libreria il primo romanzo di Fulvio Damele, che esordisce nella narrativa con una spy story ambientata tra gli anni Quaranta e Cinquanta. L'autore presenta il suo libro con un intervento a Telenord.

“La partita fantasma” si muove tra il periodo della guerra e quello della ricostruzione, intrecciando vicende personali e grandi eventi storici. Il racconto alterna tensione, intrighi e relazioni umane, dando spazio anche a sentimenti come amicizia e amore in un contesto segnato da incertezze e cambiamenti.

La storia prende forma in Liguria — con scenari che includono città come Genova, Sanremo e Savona — per poi allargarsi progressivamente a un contesto più ampio, attraversando diverse località italiane e assumendo un respiro internazionale. Non mancano richiami al mondo sportivo dell’epoca, tra calcio e ciclismo, e accenni alle prime edizioni del Festival di Sanremo.

Al centro della trama emergono interrogativi legati a un carico di carburante scomparso durante la guerra e a una rete clandestina coinvolta nella fuga di ex nazisti verso il Sud America. A far riemergere questi misteri sono due ex spie, ormai anziane, che si ritrovano nella Roma contemporanea e ripercorrono un passato fatto di segreti, tensioni e verità mai chiarite.

Attraverso flashback e colpi di scena, il romanzo costruisce un racconto che unisce dimensione storica e invenzione narrativa, seguendo le vicende di personaggi alle prese con scelte difficili e speranze di riscatto.

Il volume è pubblicato da Edizioni Leucotea, realtà editoriale indipendente fondata a Sanremo, mentre la copertina porta la firma di Simona Binni.

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