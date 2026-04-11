Teatro Carlo Felice, applausi per la Tosca: debutto emozionante con ovazioni e sostituzione last minute
di Anna Li Vigni
All’ultimo minuto, Carmen Giannattasio ha cantato al posto di Anastasia Bartoli, interpretando il ruolo della protagonista e conquistando la platea
Successo e lunghi applausi al Teatro Carlo Felice di Genova per il debutto di Tosca di Giacomo Puccini, accolta da un pubblico numeroso e partecipe che ha salutato con entusiasmo l’intero cast.
La serata è stata segnata anche dalla sostituzione all’ultimo momento del soprano Anastasia Bartoli, con Carmen Giannattasio che ha interpretato il ruolo della protagonista conquistando la platea. Particolarmente apprezzata la sua esecuzione di “Vissi d’arte”, accolta da una lunga ovazione.
Accanto a lei sul palco Giorgio Berrugi (Cavaradossi) e Lucas Meachem (Scarpia), insieme a un cast di alto livello e all’Orchestra del Teatro Carlo Felice diretta da Giuseppe Finzi. Molto applaudito anche l’allestimento storico ispirato ai bozzetti originali di Adolf Hohenstein.
La produzione, che replicherà nelle prossime date previste fino al 19 aprile, conferma il forte legame tra il teatro genovese e il grande repertorio operistico, con una risposta calorosa da parte del pubblico e quasi 2.000 spettatori in sala.
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