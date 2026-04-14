“Naturopatia e Sport”, benessere e performance: il libro di Marina Denegri e Giusi Baldoni
di R.S.
Appuntamento giovedì 16 aprile alle 18 allo Spazio Eventi dell’Agenzia Generali di Piazza Dante
Giovedì 16 aprile alle ore 18, presso lo Spazio Eventi dell’Agenzia Generali di Piazza Dante, verrà presentato il libro “Naturopatia e Sport: benessere, performance ed equilibrio psicofisico”, scritto dalla giornalista Marina Denegri e dalla naturopata Giusi Baldoni.
L’incontro rappresenta un’occasione di confronto aperto a tutti coloro che vedono nello sport non solo una pratica fisica, ma anche un percorso di crescita personale e consapevolezza. Il pubblico potrà dialogare direttamente con le autrici, approfondendo i temi del volume e riflettendo sul legame tra movimento, natura e benessere psicofisico.
Il libro propone un approccio innovativo alla pratica sportiva, integrando i principi della naturopatia con la scienza del movimento. Al centro della riflessione si trova il cosiddetto “triangolo della salute” — corpo, mente ed energia — considerato elemento chiave per raggiungere un equilibrio duraturo.
Attraverso suggerimenti pratici, l’utilizzo di integratori vegetali, tecniche di respirazione e strategie di rilassamento, il volume introduce un nuovo modo di vivere lo sport, più sostenibile e profondo. A rendere l’esperienza ancora più completa è la componente digitale: i lettori possono accedere a contenuti extra come meditazioni guidate, video dimostrativi e strumenti operativi pensati per accompagnare e arricchire la lettura.
“Naturopatia e Sport” si rivolge a un pubblico ampio, che include sportivi amatoriali e professionisti, allenatori, preparatori atletici e operatori del benessere, ma anche chiunque desideri prendersi cura di sé in modo naturale e integrato. L’opera nasce dall’incontro tra esperienza sul campo, discipline olistiche e divulgazione scientifica, con l’obiettivo di offrire strumenti concreti e una visione completa del benessere applicato allo sport.
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