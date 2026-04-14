“Naturopatia e Sport”, benessere e performance: il libro di Marina Denegri e Giusi Baldoni

Giovedì 16 aprile alle ore 18, presso lo Spazio Eventi dell’Agenzia Generali di Piazza Dante, verrà presentato il libro “Naturopatia e Sport: benessere, performance ed equilibrio psicofisico”, scritto dalla giornalista Marina Denegri e dalla naturopata Giusi Baldoni.

L’incontro rappresenta un’occasione di confronto aperto a tutti coloro che vedono nello sport non solo una pratica fisica, ma anche un percorso di crescita personale e consapevolezza. Il pubblico potrà dialogare direttamente con le autrici, approfondendo i temi del volume e riflettendo sul legame tra movimento, natura e benessere psicofisico.

Il libro propone un approccio innovativo alla pratica sportiva, integrando i principi della naturopatia con la scienza del movimento. Al centro della riflessione si trova il cosiddetto “triangolo della salute” — corpo, mente ed energia — considerato elemento chiave per raggiungere un equilibrio duraturo.

Attraverso suggerimenti pratici, l’utilizzo di integratori vegetali, tecniche di respirazione e strategie di rilassamento, il volume introduce un nuovo modo di vivere lo sport, più sostenibile e profondo. A rendere l’esperienza ancora più completa è la componente digitale: i lettori possono accedere a contenuti extra come meditazioni guidate, video dimostrativi e strumenti operativi pensati per accompagnare e arricchire la lettura.

“Naturopatia e Sport” si rivolge a un pubblico ampio, che include sportivi amatoriali e professionisti, allenatori, preparatori atletici e operatori del benessere, ma anche chiunque desideri prendersi cura di sé in modo naturale e integrato. L’opera nasce dall’incontro tra esperienza sul campo, discipline olistiche e divulgazione scientifica, con l’obiettivo di offrire strumenti concreti e una visione completa del benessere applicato allo sport.

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