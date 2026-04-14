“Storie Sconfinate” torna al Galata: studenti protagonisti di racconti sulle migrazioni

Il Galata Museo del Mare ospita la quinta edizione di “Storie Sconfinate”, il progetto educativo dedicato ai temi delle migrazioni, dell’identità e della cittadinanza. L’appuntamento centrale è fissato per mercoledì 15 aprile e coinvolgerà circa 200 studenti, insieme ai loro insegnanti e a rappresentanti istituzionali, in una giornata di attività culturali e formative.

Promossa dagli istituti scolastici IIS F. Liceti e IIS G. Capellini – N. Sauro, l’iniziativa si conferma come uno spazio di confronto e crescita per le nuove generazioni, capace di affrontare con linguaggi diversi un tema centrale della contemporaneità.

La giornata si aprirà alle ore 10 in Auditorium con i saluti dell’assessora comunale Rita Bruzzone, seguiti dalla proiezione del documentario “Senza nome”, realizzato dal Comitato 3 Ottobre. Un momento di riflessione che utilizza il linguaggio del cinema per raccontare le migrazioni e stimolare consapevolezza tra gli studenti.

Il momento più simbolico della giornata è previsto alle 11:30, con l’arrivo della goletta Oloferne. A bordo prenderà forma il progetto “Storie come salvagenti”: una raccolta di zine artigianali contenenti racconti, poesie e illustrazioni realizzate dagli studenti. Ogni elaborato rappresenta un “salvagente narrativo”, simbolo di protezione, memoria e speranza.

Accanto alle pubblicazioni, le scuole daranno spazio alla creatività reinterpretando il tema del salvagente attraverso disegni, striscioni, performance e installazioni artistiche, rendendo tangibile il messaggio dell’iniziativa.

Alle ore 12, all’interno del museo, spazio al teatro con il reading “La strada fino a qui: storie di viaggio, coraggio e speranza”, a cura di Kraken Teatro. Seguirà l’intervento di Tareke Brhane, che approfondirà i temi affrontati nel corso della mattinata. All’evento parteciperanno anche la vicepresidente e assessora alla Cultura della Regione Liguria Simona Ferro e il presidente del Mu.MA Marco Ansaldo.

“Storie Sconfinate rappresenta un esempio concreto di come la scuola possa diventare uno spazio vivo di confronto e crescita civile”, ha sottolineato Bruzzone, evidenziando il valore educativo del progetto nel promuovere empatia, responsabilità e cittadinanza attiva.

L’iniziativa si inserisce in un programma più ampio che, dal 13 al 17 aprile, propone seminari, incontri, spettacoli e proiezioni, coinvolgendo diverse realtà del territorio. La giornata al Galata Museo del Mare rappresenta il momento culminante di questo percorso, insieme alle marce urbane previste a La Spezia e Santa Margherita Ligure.

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