“Mare Nero”, presentazione del nuovo libro di Marco Ansaldo su guerra, leggende e geopolitica

Il giornalista genovese Marco Ansaldo presenterà il suo ultimo libro “Mare Nero” mercoledì 15 aprile alle ore 18.30 presso Palazzo della Meridiana, a Genova.

All’incontro interverranno, in dialogo con l'autore, Davide Viziano (presidente associazione Amici Palazzo Meridiana), Roberta Pinotti (presidente fondazione Polo Dimensione Subacquea) e Silvia Salis (sindaca di Genova), con la moderazione di Erica Manna.

Il volume ricostruisce la centralità strategica del Mar Nero, area che nel tempo è stata confine dell’Impero romano, crocevia commerciale tra Genova e Venezia nel Medioevo, teatro di conflitti nell’Ottocento e oggi snodo cruciale degli equilibri geopolitici globali. Attraverso un viaggio narrativo tra paesi e territori — da Odessa alla Bulgaria, dalla Georgia alla Romania fino alla Crimea e alla Turchia — Ansaldo intreccia storia, attualità e mito, raccontando una regione in cui guerra e leggende continuano a convivere.

“Mare Nero” descrive un’area segnata dal conflitto tra Russia e Ucraina ma anche da interessi economici e strategici internazionali, dove il passato resta costantemente intrecciato al presente e alla costruzione degli equilibri futuri.

Marco Ansaldo, già inviato speciale de “la Repubblica” per la politica estera e oggi analista geopolitico, è consigliere scientifico di “Limes” da Istanbul, collaboratore di diversi media internazionali e presidente del Galata Museo del Mare di Genova. Nel corso della sua carriera ha dedicato numerosi studi alla Turchia e alle dinamiche del Mediterraneo e del Medio Oriente.

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