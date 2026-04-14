“Mare Nero”, presentazione del nuovo libro di Marco Ansaldo su guerra, leggende e geopolitica
di steris
Appuntamento mercoledì 15 aprile alle 18,30 a Palazzo della Meridiana
Il giornalista genovese Marco Ansaldo presenterà il suo ultimo libro “Mare Nero” mercoledì 15 aprile alle ore 18.30 presso Palazzo della Meridiana, a Genova.
All’incontro interverranno, in dialogo con l'autore, Davide Viziano (presidente associazione Amici Palazzo Meridiana), Roberta Pinotti (presidente fondazione Polo Dimensione Subacquea) e Silvia Salis (sindaca di Genova), con la moderazione di Erica Manna.
Il volume ricostruisce la centralità strategica del Mar Nero, area che nel tempo è stata confine dell’Impero romano, crocevia commerciale tra Genova e Venezia nel Medioevo, teatro di conflitti nell’Ottocento e oggi snodo cruciale degli equilibri geopolitici globali. Attraverso un viaggio narrativo tra paesi e territori — da Odessa alla Bulgaria, dalla Georgia alla Romania fino alla Crimea e alla Turchia — Ansaldo intreccia storia, attualità e mito, raccontando una regione in cui guerra e leggende continuano a convivere.
“Mare Nero” descrive un’area segnata dal conflitto tra Russia e Ucraina ma anche da interessi economici e strategici internazionali, dove il passato resta costantemente intrecciato al presente e alla costruzione degli equilibri futuri.
Marco Ansaldo, già inviato speciale de “la Repubblica” per la politica estera e oggi analista geopolitico, è consigliere scientifico di “Limes” da Istanbul, collaboratore di diversi media internazionali e presidente del Galata Museo del Mare di Genova. Nel corso della sua carriera ha dedicato numerosi studi alla Turchia e alle dinamiche del Mediterraneo e del Medio Oriente.
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