Santa Margherita Ligure: uccise il vicino, inappellabile la sentenza di primo grado

I giudici della Corte d’Assise d’Appello di Genova hanno dichiarato inappellabile la condanna a due anni e 20 giorni per Sergio Frisinghelli, l’artigiano e giardiniere che nell’agosto 2023 ha ucciso il suo vicino di casa, Alessio Grana, a Santa Margherita Ligure.

La decisione dei giudici conferma quanto stabilito in primo grado dalla giudice Angela Nutini, che aveva derubricato il reato da omicidio volontario a omicidio colposo con eccesso colposo in legittima difesa. Il pubblico ministero aveva impugnato tale derubricazione, ma la Corte d’Appello ha respinto il ricorso. Gli atti sono ora stati trasmessi alla Cassazione, che potrebbe pronunciarsi nei prossimi giorni. In quella fase, l'indagato, difeso dagli avvocati Claudio Zadra e Nadia Solari, potrà eventualmente chiedere la messa alla prova.

Secondo la giudice di primo grado, l’artigiano avrebbe reagito a un’aggressione ingiusta, agendo per legittima difesa. L’omicidio è avvenuto dopo mesi di rapporti difficili tra Grana e i vicini, che lo avevano più volte segnalato alle forze dell’ordine e ai servizi sociali. La vittima era nota in paese come una persona aggressiva e instabile.

La sera dell’omicidio, Grana avrebbe prima insultato verbalmente Frisinghelli e sua figlia, poi avrebbe colpito con un oggetto la porta di casa loro. Frisinghelli, aprendo la porta, sarebbe stato colpito da Grana con un pezzo di legno. A quel punto l’artigiano avrebbe afferrato un coltello e colpito il vicino, chiamando subito dopo i carabinieri.

La vicenda ha suscitato forte attenzione in Liguria, sia per la dinamica del fatto che per le implicazioni legali relative alla legittima difesa e alla possibilità, per Frisinghelli, di accedere alla messa alla prova.

