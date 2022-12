Santa Margherita Ligure, tutto pronto per la seconda edizione del premio teatrale per ragazzi "Emanuele Luzzati"

Un riconoscimento intitolato a un grande ligure. Al via oggi, con la pubblicazione dei bandi di concorso da parte del comune di Santa Margherita Ligure, la seconda edizione del premio di teatro per ragazzi "Emanuele Luzzati". Il premio, istituito nel 2021, ha l'intento di raccogliere la passione e lo spirito di ricerca del maestro Emanuele Luzzati, cittadino onorario del comune riverasco, per cui disegnò e seguì la realizzazione del Parco del Flauto Magico. Il Comune di Santa Margherita ha ancora una volta ricordato la poliedricità della conoscenza di Luzzati, la sua enorme creatività e la sua ironia, con il teatro che fu solo la punta dell'iceberg di una carriera ineguagliabile.

La prima edizione, svoltasi in occasione del centenario della nascita di Luzzati, vide la partecipazione di 33 compagnie composte da professionisti e provenienti da varie regioni italiane, dalla Sicilia al Trentino. Due le sezioni del premio: la prima prevede un bando diffuso a livello nazionale per compagnie di professionisti operanti nell'ambito del teatro per ragazzi, la cui scadenza è fissata per il 15 marzo 2023. La seconda sezione si sviluppa con un bando diffuso a livello regionale per le scuole primarie e secondarie di primo grado che presenteranno lavori attuati all'interno del proprio percorso scolastico annuale, con la deadline che in questa circostanza sarà il 30 aprile 2023.