Genova, “Islands” al Teatro della Tosse: tre coreografie con la Carolyn Carlson Company sabato 5 aprile

Sabato 5 aprile alle 20.30 alla sala Trionfo del Teatro della Tosse, tre coreografie con la Carolyn Carlson Company ispirate agli elementi della natura e ai comportamenti umani. Tra queste, A Deal with Instinct, è in prima nazionale.

Il programma inizia con The Seventh Man, un assolo di Carolyn Carlson per Riccardo Meneghini, che esplora il simbolismo del numero sette come perfezione e rinnovamento. La coreografia, sulla musica di Guillaume Perret, rappresenta le metamorfosi interiori dell’uomo attraverso il corpo camaleontico di Meneghini.

A seguire A Deal with Instinct, in prima nazionale, una creazione del 2023 che vede protagonista Yutaka Nakata. Ispirata dalla natura, dal buddismo zen e dalle arti marziali, la coreografia esplora l’equilibrio tra istinto e meditazione, forza e delicatezza, attraverso movimenti che evocano l’energia degli animali.

Infine, Room 7, un solo di Tero Saarinen, coreografato da Carolyn Carlson, offre una riflessione sulla psiche umana, esplorando archetipi e emozioni attraverso un viaggio dinamico che invita ad abbandonarsi al momento presente, superando le illusioni mentali.

La rassegna internazionale di danza - Resistere e Creare (ReC), nata nel 2015 dal Teatro della Tosse, è una rassegna multidisciplinare che supera i confini tradizionali delle arti performative, integrando danza, circo, teatro, musica e arti visive. Con 10 edizioni alle spalle, è diventata un punto di riferimento nazionale e internazionale per residenze, produzione artistica e supporto a giovani talenti. L’edizione 2025 segna un cambio di direzione, con Marina Petrillo alla guida artistica e un comitato tutto al femminile. Il triennio 2025-2027 si concentrerà su tre temi: Forme (2025), Spazio (2026), Tempo (2027), includendo grandi nomi e artisti emergenti.

Il programma include spettacoli in spazi convenzionali e non, con eventi come il festival internazionale LOBO ZENA, e una varietà di produzioni nazionali e internazionali. In evidenza, tra gli ospiti, spettacoli di compagnie come la Carolyn Carlson Company (FR), Overhead Projects (DE), e Maqamat (LE), oltre a nuove creazioni italiane come Sahara e Giocasta. La rassegna proseguirà con residenze artistiche, seminari e attività formative, come il progetto di alta formazione Azione Silenziosa. Il nuovo logo, creato da Valeria Petrone, consolida l’identità visiva della rassegna. Infine, la collaborazione con Birdmen Magazine continua a supportare l’iniziativa.

