Guido Alpa, "maestro mite": Fondazione Carige ricorda il giurista scomparso con un convegno

Lunedì 7 aprile alle 14,30, nei locali della Fondazione Carige in via David Chiossone 10 a Genova, si terrà un convegno per ricordare a un mese dalla morte la figura di Guido Alpa, giurista di chiarissima fama con origini nel Basso Piemonte ma genovese di adozione, avvocato a lungo presidente del Consiglio nazionale forense e docente universitario di Diritto privato e civile.

I relatori - Sono annunciati gli interventi, di persona o in collegamento, di alcuni dei colleghi e allievi che hanno conosciuto e accompagnato Alpa: Renato Balduzzi, Marcello Basilico, Alberto Maria Benedetti, Maria Teresa Bonavia, Sergio Maria Carbone, Luigi Cocchi, Giuseppe Conte, Lorenzo Cuocolo, Andrea D'Angelo, Ariel Dello Strologo, Luca Di Donna, Giuseppe Franco Ferrari, Andrea Fusaro, Paolo Gaggero, Francesco Gianni, Mauro Grondona, Giuseppe Morbidelli, Giampaolo Parodi, Paolo Ridola, Enzo Roppo, Stefano Savi, Paola Severino, Alessandro Somma, Giovanna Visintini.



Il personaggio - Guido Alpa era nato a Ovada il 26 novembre 1947 ed è mancato a Genova lo scorso 7 marzo. Dopo aver conseguito il diploma con il massimo dei voti al Liceo Andrea Doria di Genova nel 1966, si è laureato in giurisprudenza con lode nel 1970 presso l'Università di Genova. Poco dopo, vince una borsa di studio che gli consente di avviare la carriera accademica come assistente incaricato alla cattedra di Istituzioni di diritto privato, ruolo che ricopre fino al 1977, quando viene nominato assistente ordinario alla cattedra di Diritto civile. Nel 1979, dopo aver vinto un concorso, ottiene la posizione di professore associato di diritto privato alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova, diventando professore ordinario nel 1983 e titolare della cattedra di Istituzioni di diritto privato, incarico che mantiene fino al 1991. Durante questo periodo, tiene anche corsi di Diritto civile e Diritto privato comparato.

Dal 1991 al 2009, ricopre la cattedra di Istituzioni di diritto privato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma "La Sapienza". Successivamente, assume la cattedra di Diritto civile, che mantiene fino al 2018, quando si ritira dal servizio e viene nominato professore emerito nel 2019. A partire dal 2002, ha diretto il master di II livello in Diritto privato europeo e della cooperazione della stessa facoltà, materia che ha insegnato dal 1996, insieme ad altri corsi. Ha anche tenuto corsi di Istituzioni di diritto privato alla LUISS di Roma e, dal 2019, ha insegnato Filosofia del diritto presso Unitelma Sapienza.

Nel corso della sua carriera, ha ricoperto il ruolo di visiting professor in numerose università internazionali, tra cui la School of Law dell'University of Oregon (1977, 1979, 1985), la University of California a Berkeley (1979), l'University of London (1982), la Faculté Internationale de Droit comparé a Mannheim (1984) e Coimbra (1986), l'Università di Barcellona (1989), l'Università di Granada (1990), l'Università di Oxford e l'Università di Londra-UCL. A partire dal 1995, ha tenuto diversi corsi estivi all'estero, anche sui Fondamenti del diritto italiano, per conto del Consiglio Nazionale Forense, in paesi come Malta, Regno Unito (Institute of Advanced Legal Studies e King's College di Londra) e Stati Uniti (Temple University di Philadelphia, Boston Suffolk University, University of Missouri-Kansas City).

Ha ricevuto lauree honoris causa in Giurisprudenza dall'Università Complutense di Madrid (1996), dall'Universidad Nacional Mayor de San Marcos di Lima (2007) e dall'Università di Buenos Aires (2008). È stato membro dell'Accademia Nazionale dei Lincei e socio onorario dell'Accademia Ligure di Scienze e Lettere (dal 2008) e dell'Accademia Virgiliana. Inoltre, è stato socio corrispondente della British Academy (1984), membro onorario del "Gray's Inn" (1998), dell'European Consumer Law Group (1999) e dell'Inter-American Bar Association (2010).

