Santa Margherita Ligure e Portofino collegate dai bus elettrici: la linea 782 diventa green

Il percorso sostenibile di AMT supera i confini urbani e arriva nel Tigullio: da oggi anche la linea 782 Santa Margherita Ligure - Portofino sarà servita da mezzi elettrici. Si tratta della prima linea extraurbana AMT a essere elettrificata: la 782 si aggiunge così alle linee green già attivate in ambito urbano. Da oggi a fare servizio sulla linea 782 saranno quindi quattro bus Rampini di ultima generazione, modello Eltron, 8 metri di lunghezza e capienza fino a 48 passeggeri.

«Oggi compiamo un passo davvero importante nel nostro progetto elettrico, che traguarda un servizio green al 100%, con il duplice obiettivo di ridurre le emissioni climalteranti e sviluppare un’offerta al tempo stesso sostenibile e rispondente ai bisogni dei cittadini – spiega il presidente di AMT, Ilaria Gavuglio – Un progetto, quello elettrico, che è certamente virtuoso ma complesso: deve fare i conti con la sfida della tecnologia, l’evoluzione della logistica, la gestione di elevate potenze e l’infrastrutturazione dei depositi per la ricarica degli e-bus. Il tutto inserito in un territorio decisamente sfidante come quello della Città metropolitana di Genova. Uno stimolo in più per perseguire con determinazione la scelta condivisa con gli Enti di una mobilità sempre più green e sostenibile. Desidero ringraziare Regione Liguria e Città Metropolitana per il continuo sostegno e i Comuni per la condivisione di questo importante risultato».

“Città metropolitana sta lavorando insieme all’azienda su più obiettivi per migliorare la vita dei cittadini. In questo caso, aver reso totalmente elettrica la tratta Santa Margherita Ligure-Portofino vuol dire aver centrato uno degli obiettivi dell’amministrazione che rappresento: la spinta verso una mobilità sempre più sostenibile – sottolinea Claudio Garbarino, consigliere delegato ai Trasporti di Città Metropolitana - L’interesse di tutti, nella nostra attività quotidiana, deve essere quello di lasciare un mondo migliore rispetto a quello che abbiamo trovato: dare valore al trasporto pubblico, progettare e realizzare sistemi sempre meno impattanti per l’ambiente vuol dire lavorare in questa direzione“.

«L’elettrificazione della linea Santa Margherita Ligure, Paraggi, Portofino - commenta Paolo Donadoni, sindaco di Santa Margherita Ligure - riscontra un sogno che avevamo prospettato anni addietro chiedendo l’inserimento di questo progetto nel PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) di Città Metropolitana di Genova. Oggi si realizza grazie alla collaborazione sinergica tra i nostri comuni, AMT e Città Metropolitana, ed è un risultato che dà grande prospettiva a tanti anni di impegno per la mobilità ecosostenibile. Ringrazio tutti coloro i quali hanno lavorato per ottenere questo risultato, e sono certo che sarà una qualità di servizio molto apprezzata dalla nostra cittadinanza e dai tanti ospiti del territorio».

«C’è grande soddisfazione – commenta Matteo Viacava, sindaco di Portofino – per l’avvio di questo nuovo servizio che rispetta due obiettivi fondamentali come la sicurezza e il rispetto dell’ambiente. Sono molto soddisfatto per la collaborazione con AMT che come sempre ha dato in passato così come oggi i frutti sperati. Sul tema della sicurezza, in particolare, mi preme anche ricordare l’impegno comune con il sindaco metropolitano, Marco Bucci, e il presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti. Come sempre, quando si lavora in squadra, le cose funzionano».

“Una linea turisticamente tra le più belle della Liguria e d'Italia, che unisce due perle del Tigullio quali Santa Margherita e Portofino, da oggi è servita con autobus totalmente elettrici, moderni, sicuri, comodi e soprattutto a zero emissioni. Crediamo moltissimo in questo tipo di mobilità 'green': con le risorse gestite da Regione Liguria per il rinnovo dei parchi mezzi sono stati acquistati finora 111 autobus elettrici: 97 da AMT e 14 da Tpl Linea, finanziati per oltre 50 milioni di euro. Di questi mezzi 78, tutti comprati da AMT, sono già in servizio: in particolare questa linea extraurbana sarà servita dagli autobus acquistati con le risorse del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile assegnate dallo Stato alla Regione e poi trasferite ad AMT", afferma l'assessore regionale ai Trasporti Augusto Sartori.

La linea 782 è in servizio tutti i giorni. Effettua la prima partenza da Santa Margherita Ligure alle ore 5.58 e l’ultima alle ore 00.37. Da Portofino la prima corsa è alle ore 6.15 e l’ultima all’1.00.

Per viaggiare a bordo della 782 è necessario munirsi di un biglietto di corsa semplice a 3,50 euro che consente una corsa sulla linea e la libera circolazione, entro 75 minuti dalla convalida, nelle zone di Recco, Rapallo, Ruta, Zoagli e Camogli. Sono validi anche il giornaliero METDaily, gli abbonamenti Blue&Green, MET26, AMTuna e tutti gli abbonamenti nominali.

I residenti di Portofino e Santa Margherita Ligure, sulla linea 782, possono utilizzare il titolo di viaggio ordinario muniti di documento di riconoscimento attestante la residenza.