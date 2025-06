Santa Margherita: incidente sul lavoro, tre operai feriti, due in gravi condizioni

Grave incidente sul lavoro questa mattina in via Solimano, a Santa Margherita Ligure, dove tre operai sono rimasti feriti dopo una caduta da alcuni metri d’altezza. Due di loro versano in condizioni serie, mentre il terzo ha riportato ferite più lievi.

I lavoratori, dipendenti di una ditta del Tigullio specializzata in edilizia acrobatica, stavano operando su una facciata quando, per cause ancora in corso di accertamento, hanno perso l’equilibrio e sono precipitati. L’impatto è stato violento, tanto da richiedere l’intervento immediato dei soccorritori.

Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118, i vigili del fuoco di Rapallo e i carabinieri. I due operai più gravemente feriti sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale San Martino di Genova in codice rosso, con politraumi diffusi. Il terzo è stato accompagnato in condizioni più stabili all’ospedale di Lavagna per accertamenti.

Le indagini sull’accaduto sono affidate ai carabinieri e ai tecnici della Asl, che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente e verificando il rispetto delle norme di sicurezza sul cantiere.

