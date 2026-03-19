Santa Margherita, firmato l'accordo sulla rimozione della gru all'Abbazia della Cervara
di c.b.
L’annosa questione della gru che da circa trent’anni domina il profilo dell’Abbazia della Cervara è giunta a una svolta. È stato infatti raggiunto un accordo ufficiale che ne prevede finalmente la rimozione, restituendo integrità al panorama dello storico complesso.
L’intesa è stata sottoscritta dal Parco regionale di Portofino, dal Comune di Santa Margherita Ligure e dalla proprietà dell’abbazia, autorizzando così l’avvio degli interventi. Il via libera arriva dopo un lungo confronto con gli enti competenti, tra cui la Soprintendenza, che hanno esaminato nel dettaglio il progetto.
Nel piano dei lavori approvati rientrano diverse opere di riqualificazione, tra cui la realizzazione di una piscina e l’installazione di un ascensore, interventi che hanno suscitato ampio dibattito nel tempo.
La rimozione della gru, da anni oggetto di polemiche per il suo impatto visivo, avverrà al termine dei lavori, la cui partenza è prevista probabilmente in autunno. In ogni caso, lo smontaggio della struttura sarà necessario già per consentire la costruzione della piscina, segnando così la fine di una presenza considerata da molti invasiva.
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