Sanremo, vertice Rai-Comune sul futuro del Festival: accordo atteso nelle prossime ore

Si è svolto nel pomeriggio di oggi, a Palazzo Bellevue, un vertice a porte chiuse tra la Rai e il Comune di Sanremo per discutere il futuro del Festival della Canzone Italiana. L’incontro, definito cruciale per l’organizzazione delle prossime edizioni della storica kermesse, proseguirà anche domani: per oggi non è attesa alcuna “fumata bianca”.

Alla riunione erano presenti il sindaco Alessandro Mager, l’assessore alle Manifestazioni Alessandro Sindoni, i tre membri della commissione incaricata di valutare la manifestazione di interesse, e una delegazione Rai guidata da Paola Marchesini, direttrice del coordinamento iniziative strategiche e responsabile ad interim dello staff del direttore generale corporate, e da Francesco Spadafora, direttore degli Affari Legali e Societari.

Il vertice arriva al termine di una fase complessa, avviata dopo la sentenza del Tar della Liguria che ha annullato l’affidamento diretto del Festival alla Rai, giudicandolo illegittimo. In seguito alla pronuncia, il Comune ha avviato una manifestazione di interesse alla quale ha risposto un solo soggetto: proprio la Rai.

Una volta ritenuta ammissibile la proposta presentata dall’azienda di Viale Mazzini, è iniziata la fase negoziale, che si avvia ora alle sue battute finali. L’accordo – se raggiunto – definirà l’organizzazione del Festival per i prossimi tre anni, con possibilità di proroga per altri tre. L’esito del confronto è atteso per domani.

