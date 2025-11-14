Sanremo, task force interforce per la sicurezza del Festival

È stata istituita oggi in prefettura a Imperia una task force operativa e interforze, guidata dal prefetto Antonio Giaccari, per definire le strategie di safety e security in vista della 76ª edizione del Festival di Sanremo. Durante il vertice sono stati affrontati i principali aspetti legati alla sicurezza della manifestazione, avviando i primi raccordi operativi sulle misure da mettere in campo.

Il prefetto Giaccari ha spiegato che si tratta di una fase preliminare di analisi, basata anche sull’esperienza delle edizioni precedenti, con l’obiettivo di raffinare ulteriormente il dispositivo già collaudato. È stato inoltre istituito un tavolo tecnico con i rappresentanti della Rai, chiamato a coordinarsi direttamente con le forze di polizia.

Il progetto prevede la creazione in prefettura di un tavolo permanente che riunisca tutte le forze dell’ordine per una pianificazione condivisa. All’incontro hanno partecipato, oltre alle delegazioni di Rai Festival, Rai Produzione TV e Rai Pubblicità, i vertici provinciali di polizia, carabinieri, guardia di finanza, vigili del fuoco e capitaneria di porto.

