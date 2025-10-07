Sanremo: stanziati 18 milioni per ampliare il Mercato dei Fiori: produzione +30% e più spazio per le aziende

Un investimento da 18 milioni di euro per rinnovare e ampliare il Mercato dei Fiori di Valle Armea, a Sanremo. È questo il cuore del progetto di rilancio illustrato oggi nella sala giunta di Palazzo Bellevue, alla presenza del direttore operativo e responsabile PNRR per Amaie Energia Luca Pesce, del direttore del Mercato dei Fiori Franco Barbagelata e dell’assessore comunale alla Floricoltura Ester Moscato.

Il piano, suddiviso in sette appalti (cinque dei quali già consegnati), è finanziato con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prevede il restyling dell’infrastruttura e un significativo ampliamento degli spazi. L’obiettivo: aumentare la capacità produttiva del 20-30% e passare dagli attuali 90 posti disponibili a 130, con la possibilità di raggiungere i 150 in futuro.

«Il restyling riguarda in particolare la parte dei magazzini – ha spiegato Pesce – con interventi di ammodernamento strutturale, coibentazione e la realizzazione di un nuovo impianto antincendio». Per l’ampliamento, invece, la sede storica del mercato – dove si trovano l’asta e i frigoriferi – verrà spostata nella parte interrata della struttura, permettendo così di liberare nuovi spazi operativi in superficie.

I lavori finanziati con il PNRR dovranno essere completati entro il 30 giugno 2026, mentre le opere accessorie potranno seguire un cronoprogramma più flessibile.

Verso una nuova fase di crescita del comparto floricolo - Oltre agli interventi strutturali, il progetto prevede anche la ricapitalizzazione del Mercato, che ora potrà avvenire anche tramite conferimenti in denaro – non più solo tramite immobili. Circa 2,3 milioni di euro sono già stati stanziati, e ulteriori 4 milioni sono attesi nei prossimi mesi.

«Contiamo di chiudere il 2025 con un fatturato vicino ai 12 milioni – ha aggiunto Pesce – e circa 300 aziende coinvolte, con un incremento significativo delle merci provenienti da fuori regione, che renderà il nostro mercato ancora più attrattivo per gli operatori».

Presente in videocollegamento anche il vicepresidente della Regione Liguria, Alessandro Piana, che ha sottolineato l’importanza strategica dell’infrastruttura: «Il Mercato dei Fiori di Sanremo è un punto di riferimento per l’economia agricola non solo ligure, ma anche internazionale. Come Regione continueremo a sostenere il comparto floricolo e le sue prospettive di sviluppo».

