Sanremo, scoperto market della droga in appartamento: arrestato 39enne, sequestrato un chilo di stupefacenti

Un vero e proprio market della droga è stato scoperto dalla polizia all’interno di un appartamento di Sanremo, dove gli agenti hanno sequestrato circa un chilogrammo di sostanze stupefacenti tra cocaina, eroina e hashish.

Nel corso dell’operazione è stato arrestato un uomo di 39 anni, di origine straniera.

L’indagine è partita in seguito a una segnalazione su un possibile episodio di spaccio avvenuto in alcune zone del centro cittadino. A quel punto, gli agenti del commissariato di polizia e della polizia locale hanno deciso di intervenire con una perquisizione in un alloggio già noto alle forze dell’ordine per essere frequentato da spacciatori e consumatori.

Durante il controllo, sono stati trovati circa 900 grammi di droga non ancora suddivisa, conservata in un sacchetto di plastica, mentre altre trenta dosi erano già pronte per essere vendute. Rinvenuti anche un bilancino di precisione e contanti per circa 400 euro, probabile provento dell’attività di spaccio.

L’uomo arrestato è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le indagini proseguono per chiarire eventuali collegamenti con altre attività illecite.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.