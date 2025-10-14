Sanremo scalda i motori: il Rally torna dal 17 ottobre con lo sguardo puntato sull’Europa

Il Rally di Sanremo è pronto a tornare protagonista dal 17 al 19 ottobre con la 72esima edizione, che vedrà la partecipazione di 87 equipaggi in gara. A questi si aggiungono i 40 iscritti al Rally Storico, giunto alla sua quarantesima edizione. L’evento, presentato a Palazzo Bellevue, sede del Comune di Sanremo, è stato illustrato dal presidente dell’Automobile Club Ponente Ligure Sergio Maiga, dall’assessore al Turismo Alessandro Sindoni e dall’amministratore delegato di Portosole Giorgio Casaretto.

Tra le principali novità di quest’anno c’è una prova speciale che coinvolgerà anche l’area di Portosole, a dimostrazione del legame sempre più forte tra la manifestazione e il territorio. L’obiettivo dichiarato è però quello del 2027, quando il Rally di Sanremo festeggerà i suoi primi cento anni. Per quella data, gli organizzatori puntano a entrare ufficialmente nel Campionato Europeo, con l’ambizione di ospitare una delle otto tappe previste.

Per raggiungere il traguardo serviranno due edizioni impeccabili nel 2025 e 2026, che possano convincere la federazione internazionale. Già quest’anno saranno presenti osservatori ufficiali. Ma non basterà soltanto l’aspetto tecnico: sarà necessario reperire circa 450 mila euro per coprire i costi di iscrizione e trovare uno spazio all’interno di un calendario europeo molto affollato.

Oltre alle due competizioni principali, il programma include eventi collaterali come il 15esimo Rally Leggenda, la 39esima Coppa dei Fiori e il raduno Ruote nella Storia, che contribuiranno a rendere ancora più ricco e partecipato il fine settimana motoristico.

Il Rally si conferma così uno degli appuntamenti di punta del calendario degli eventi sanremesi. Come sottolineato dall’assessore Sindoni, la collaborazione tra il Comune e Portosole è già ben avviata e mira a fare sistema tra sport, turismo e promozione del territorio. Dopo il Festival e il triathlon, il Rally rappresenta un ulteriore tassello nella strategia di valorizzazione di Sanremo come città degli eventi.

